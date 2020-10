Segundo cheque de estímulo COVID-19: Senado entra en receso. Qué significa esto para un segundo cheque?

Está previsto que el Senado de los Estados Unidos entre en receso después de la votación del lunes 26 de octubre sobre la nominación de Amy Coney Barrett a la Corte Suprema de los Estados Unidos. ¿Qué significa esto para las posibilidades de obtener un segundo cheque de estímulo?

Significa que es poco probable que se apruebe una segunda ronda de cheques antes de las elecciones presidenciales del 3 de noviembre. Después de eso, es difícil saber con certeza y probablemente dependerá del presidente electo.

Algunos senadores republicanos importantes han hecho comentarios negativos recientemente sobre los cambios de un segundo paquete de alivio de estímulo antes de las elecciones. Una segunda ronda de cheques de estímulo probablemente se incluiría en cualquier paquete de este tipo, pero los republicanos y los demócratas no han podido ponerse de acuerdo sobre el costo general de un plan, incluso cuando están de acuerdo conceptualmente en que otra ronda de pagos directos a los estadounidenses sea una buena idea.

Esto es lo que necesitas saber:

El senador John Thune, de Dakota del Sur, es el número dos en liderazgo del Senado, por lo que su opinión tiene peso. Thune dice que probablemente no haya tiempo suficiente para que los senadores aprueben un segundo paquete de alivio económico antes de las elecciones presidenciales el 3 de noviembre.

Está previsto que el Senado abandone la ciudad el lunes 26 de octubre, después de que vote en la nominación de Barrett. Con los líderes republicanos y demócratas intercambiando culpas durante el fin de semana, es poco probable que se llegue a un acuerdo en las horas previas.

Thune dijo que cree que un plan de ayuda podría aprobarse “una vez se calmen las aguas y se despeje el humo de las elecciones”, informó Bloomberg.

Según una entrevista que dio a ABC News, Thune dijo: “Creo que ahora mismo hemos tenido múltiples votos en el Senado por una versión más pequeña … los demócratas en la Cámara obviamente tienen una versión mucho más grande de esto que no puede “pasar en el Senado”.

Añadió: “No podemos obtener los votos para la versión de Pelosi”. También expresó que sería difícil, si no imposible, aprobar un plan de ayuda antes de las elecciones, incluso si ambas partes estuvieran de acuerdo. Culpó a la “niebla de la política”.

El senador Richard Shelby, un republicano que es presidente del Comité de Asignaciones del Senado, dijo, hablando de un segundo plan de alivio económico, que no “ve que suceda”, al menos no antes de las elecciones presidenciales, según Bloomberg.

“En este momento, el viernes antes del lunes que tenemos programado para partir, se necesitaría una reunión colosal, solo una reunión enorme, para armar un paquete de estímulo, y no veo que suceda”, dijo Shelby, según el sitio de noticias.

Trump dice que es culpa de Pelosi y su secretario del Tesoro estuvo de acuerdo. Su jefe de gabinete también culpó a Pelosi. Ella culpó a Trump.

“Ahora estamos hablando y veremos qué sucede, pero en este momento diría que de hecho creo que Nancy preferiría esperar hasta después de las elecciones”, dijo Trump, según Reuters, que agregó que el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, dijo: “si ella quiere comprometerse, habrá un trato”.

House Speaker Pelosi on a new stimulus bill: “To do anything, though, that does not crush the virus is really official malfeasance and to crush the virus we just have to follow the science: Testing, tracing, treatment, mask wearing, ventilation, separation, and the rest” #CNNSOTU pic.twitter.com/3CiZj25dPN

— CNN Politics (@CNNPolitics) October 25, 2020