Segundo paquete de estímulo: McConnell dice estar ‘frustrado’ por negociaciones de plan de alivio

El líder de la mayoría en el Senado, Mitch McConnell, dice que llevará ante el Senado un proyecto de ley de estímulo económico por coronavirus si se llega a un acuerdo entre la Casa Blanca y la Cámara de Representantes.

McConnell hizo la declaración en una entrevista con WSAZ el miércoles 21 de octubre. El líder de la mayoría del Senado dijo que está listo para “un acuerdo pronto”, después de que las negociaciones se hayan apoderado del Capitolio durante meses.

“La gente está frustrada, yo estoy frustrado con esto. Hemos estado hablando con los demócratas desde julio. Siguen insistiendo en hacer cosas que no tienen nada que ver con el problema”, compartió con la emisora. “Por ejemplo, el Proyecto de Ley de Héroes en la Cámara que mi oponente político (Amy McGrath) apoya incluía atención médica para inmigrantes ilegales, recortes de impuestos para los ricos en California y Nueva York y, por cierto, más dinero para Puerto Rico que para Kentucky.

“Ese no era el tipo de proyecto de ley que pensé que era apropiado”, agregó.

El estancamiento continúa mientras los negociadores permanecen estancados en el costo general del próximo proyecto de ley de ayuda.

La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, y el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, han estado discutiendo un paquete en el rango de $1.8 billones a $2.2 billones, que incluye beneficios de desempleo extendidos y otra ronda de cheques de estímulo, informó The Washington Post. Mientras tanto, McConnell, quien criticó a los demócratas por usar un “enfoque de todo o nada”, ha expresado que no puede vender la propuesta de $1.8 billones de dólares de la administración a sus miembros, según CNN.

McConnell le dijo a WSAZ que su proyecto de ley ideal es el que presentó recientemente al Senado, un plan de ayuda de $500 mil millones para pequeñas empresas. Pero el proyecto de ley, que incluía fondos adicionales del Programa de Protección de Cheques de Pago, fue rechazado por los demócratas del Senado el 21 de octubre, informó CNBC.

Esto es lo que necesitas saber:

Pelosi le dijo a los reporteros el jueves 22 de octubre que los demócratas y la Casa Blanca están “a punto” de un acuerdo de estímulo.

“Creo que estamos a punto de llegar”, dijo el portavoz sobre las pruebas, el rastreo y las disposiciones de atención médica. Añadió que están cerca de llegar a un acuerdo sobre la disposición de otra ronda de cheques de estímulo directo.

La ayuda estatal y local, las protecciones de responsabilidad para las empresas y la disposición electoral siguen sin resolverse, continuó.

“Si pensáramos que estas conversaciones no tienen un propósito, y si no estuviéramos progresando, no pasaría ni cinco segundos en estas conversaciones”, dijo Pelosi. “Creo que ambas partes quieren llegar a un acuerdo. No puedo responder por el desorden del lado del Senado”.

Just don’t see any way Nancy Pelosi and Cryin’ Chuck Schumer will be willing to do what is right for our great American workers, or our wonderful USA itself, on Stimulus. Their primary focus is BAILING OUT poorly run (and high crime) Democrat cities and states….

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 21, 2020