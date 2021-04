Sebastian Acosta: Joven arrestado por torturar y matar a dos perros – Video

Sebastian Acosta, un joven de 20 años de Dallas, fue arrestado en las últimas horas por estar acusado de torturar y matar a dos perros, según informó este viernes el Departamento de Policía de Dallas.

Según reporta CBS DFW, las autoridades policiales confirmaron la detención de Sebastián Acosta este viernes, mediante una conferencia de prensa brindada para dar los últimos detalles sobre el caso de crueldad animal.

One day after sending out a call to help identify an animal cruelty suspect who allegedly physically assaulted and killed two puppies Dallas police arrested 20-year-old Sebastian Acosta. https://t.co/j6hscy7Yfd pic.twitter.com/etcg347OWA

