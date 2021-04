Phillip Adams: Exjugador de la NFL asesinó a cinco personas en Carolina del Sur

Phillip Adams es un exdefensa de la NFL que está acusado de asesinar a cinco personas, incluido un médico conocido que también fue autor, antes de morir por suicidio en Carolina del Sur, este miércoles 7 de abril de 2021.

El sospechoso fue nombrado por WSOC-TV, citando a funcionarios.

WOSC-TV informó que Adams, de 32 años, cuyos padres viven cerca del lugar, disparó a seis personas, pero cinco de ellas murieron. El alguacil, durante una conferencia de prensa brindada este jueves 8 de abril de 2021, describió al Dr. Robert Lesslie, una de las víctimas, como un “pilar de la comunidad”, que fue útil para las fuerzas del orden a lo largo de los años. Incluso había tratado al sheriff. “Él conocía a todos y los trataba a todos con respeto”, dijo el alguacil, y agregó que el médico crió a su familia para que sean iguales.

El Dr. Lesslie escribió sobre los momentos de fe que observó como médico de la sala de emergencias. Su familia citó su fe cristiana en una declaración agradeciendo a la comunidad por un gran apoyo después de las muertes.

Esto es lo que debes saber:

1. Las autoridades dicen que el médico, su esposa y 2 de sus nietos fueron asesinados

Las otras víctimas de la familia del médico fueron identificadas como la esposa del Dr. Lesslie, Barbara Lesslie, de 69 años, y sus nietos Adah Lesslie, de 9, y Noah Lesslie, de 5. Además, un hombre que trabajaba en la casa, James Lewis, fue asesinado, dijeron las autoridades.

La familia sobreviviente de las víctimas recuerda que emitió una extensa declaración a través de la página de Facebook del médico.

Se lee:

Los cuatro hermanos Lesslie escribieron esta declaración: En nombre de los clanes Lesslie, Alexander y Kulbok, nos gustaría abordar el torrente de angustia, conmoción, dolor y apoyo de nuestra familia, amigos y comunidad. Estamos verdaderamente en medio de lo inimaginable. Las pérdidas que estamos sufriendo no se pueden expresar en este momento. Si bien sabemos que no hay respuestas que satisfagan la pregunta “por qué”, estamos seguros de una cosa: no nos lamentamos como los que no tienen esperanza. Nuestra esperanza se encuentra en la promesa de Jesucristo, y estamos envueltos por una paz que sobrepasa todo entendimiento. Con ese fin, nuestros corazones están inclinados hacia el perdón y la paz. Hacia el amor y la conexión. Hacia la celebración y la unidad. Honramos a todos los involucrados en esta historia con oraciones y compasión específicamente por la familia Shook, la familia Lewis y la familia Adams. Como diría Robert Lesslie, cuando la paz como un río se acerca a mi camino, cuando los dolores como las olas del mar se agitan, me va bien el alma. Si desea hacer algo por la familia, Adah y Noah querrán que abastezca las despensas y bibliotecas gratuitas de su comunidad. Barbara y Robert querrían que fueran buenos administradores de lo que se les da, dejando cada lugar mejor de lo que estaba antes de llegar allí. Adah, Noah, Barbara, Robert y el resto de la familia pedirían que se enviaran memoriales o obsequios a Camp Joy North Carolina (918 South Pleasantburg Dr., Greenville, SC 29607) en honor a la esperanza y la promesa de la eternidad.

La policía dijo que las cinco víctimas fueron asesinadas a tiros dentro de la casa del médico y su esposa.

“Lamentablemente, 5 personas han muerto como resultado del tiroteo. El Dr. Robert Lesslie y su esposa, Barbara Lesslie fueron encontrados en la casa y murieron como resultado de heridas de bala, así como sus 2 nietos. James Lewis de Gastonia, estaba trabajando en la casa y murió por heridas de bala”, dijo el Departamento del Sheriff del condado de York en un comunicado de prensa.

2. Adams fue encontrado en una casa cercana donde vivía con sus padres, dijeron las autoridades

Adams creció en Rock Hill, apodado “Football City USA”, según The Charlotte Observer. El New York Times llamó a la ciudad una “incubadora de talento futbolístico”. Llevó a sus equipos de fútbol y baloncesto de la escuela secundaria a campeonatos estatales, señaló el Observer.

Los funcionarios dijeron que habían “identificado a la persona que creemos es responsable del tiroteo en Marshall Rd. Lo encontramos en una casa cercana. No existe una amenaza activa para la comunidad. Los detectives todavía están en el área cumpliendo una orden de registro e investigando este trágico evento “.

Las autoridades dijeron que contactaron al padre de Adams que vivía con el sospechoso. Pudieron sacar a los padres de la casa.

Tenían una orden de registro para la casa y luego confirmaron que Phillip Adams estaba “fallecido en un dormitorio de la casa”.

Los primeros agentes llegaron al lugar ocho minutos después de recibir llamadas al 911 y comenzaron a ayudar a las dos primeras víctimas que encontraron. “Inmediatamente comenzamos a formar un equipo para limpiar la casa”, dijo el alguacil del condado de York.

El Departamento del Sheriff escribió inicialmente: “A las 4:45 pm, los agentes fueron enviados a una casa cerca de 4400 Marshall Rd. hacer referencia a un informe de un tiroteo que involucró a varias personas. Estamos buscando a un joven negro con una sudadera con capucha y pantalones de camuflaje. Esta es una investigación muy activa “.

Las autoridades encontraron al médico, su esposa y algunos nietos en la parte trasera de la casa. También se descubrió una víctima viva. Las autoridades solicitaron un dron y una unidad canina para responder. Pudieron identificar al sospechoso en este incidente.

3. El Dr. Lesslie fue autor de “Angels in the ER” y escribió sobre su fe cristiana

El Dr. Robert Lesslie escribió en Facebook que era el “autor de Angels in the ER, Angels on Call, Angels and Heroes, Angels on the Night Shift & Notes from a Doctor’s Pocket”.

Añadió: “Soy un autor y un médico en activo en el norte del estado de Carolina del Sur. Mis publicaciones consisten principalmente en citas; en particular los que encuentro inspiradores, alentadores o simplemente divertidos “. Fue director médico del departamento del Hospital General Rock Hill durante años. Según ABC News, “fundó dos centros de atención de urgencia en el área y escribió una columna médica semanal para The Charlotte Observer”.

Lesslie fue entrevistado sobre sus libros y experiencias en emergencias por el periódico Charlotte Observer en 2008. La historia dice: “El médico de Rock Hill, Robert Lesslie, ha atendido a miles de pacientes en el área del condado de York durante sus 25 años en la práctica. Lesslie ha pasado la mayor parte de su carrera cuidando a las personas en las salas de emergencia cercanas”.

“Nunca dejé mi fe en el estacionamiento o en casa. En la sala de emergencias, está lidiando con enfermedades importantes y circunstancias que alteran la vida. Lidiar con ellas y poder ministrar a (los pacientes) cuando se puede es una cuestión de fe”, explicó.

“La parte difícil es amar a los que no se pueden amar y a los que están enojados contigo por cualquier motivo. Y mantener esa actitud sin importar con quién te cruces. Todos somos hijos de Dios. Si pierde esa fe en la sala de emergencias, puede volverse cínico, desencantado y mezquino. Para mí, ahí es donde entra la fe”.

Una publicación en su página de Facebook ahora dice:

Como muchos de ustedes saben, el Dr. Lesslie pasó a la gloria ayer. Aquí están las palabras que escribió recientemente: “Un día, cuando deje este cuerpo y me encuentre en la presencia del Señor, mi tiempo, como sea que se mida, estará lleno de alabanzas y maravillas de Jesús. Sé que una vez más podré abrazar a mi madre y caminar y hablar con mi padre. También quiero ver a muchas personas: familiares y amigos, abuelos, algunos de los cuales nunca conocí de este lado. Y buscaré a Pedro, a Juan y al apóstol Pablo, así como a otros gigantes de la fe, hombres y mujeres cuyas palabras y obras han guiado y moldeado mi camino y mi corazón. No tenemos idea de cómo será el cielo, solo que será perfecto. Y por eso sé que un día, cuando haya experimentado la presencia y la alegría de esa hueste de santos que me rodea, me encontraré caminando con Bárbara en un campo de hierba verde y exuberante, rodeado de colinas cubiertas de coníferas que se elevan suavemente. Las palabras de Jesús resonarán a través de ese claro: “He aquí, yo hago nuevas todas las cosas”. Y allí vendrá Dox, cargando hacia nosotros, sus orejas aleteando con la brisa, su cabello dorado y su majestuosa cola ondeando en el viento, y sus dos ojos risueños y danzantes encontrándose con los nuestros.

Alabado sea Dios, de quien fluyen todas las bendiciones. Alabadle todas las criaturas aquí abajo.

Alabadle más que las huestes celestiales.

Alabado sea el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo”.

4. El motivo sigue sin estar claro, pero el padre de Adams le dijo a una estación de noticias local: “Creo que el fútbol americano lo estropeó”

El motivo está bajo investigación. “No hay nada en esto que tenga sentido para ninguno de nosotros”, dijo el alguacil.

No estaba claro si Adams alguna vez fue paciente del médico, dijeron las autoridades. Sin embargo, ABC News citó fuentes que dijeron que Lesslie había tratado a Adams.

Las autoridades dicen que Adams dejó evidencia en la escena que les permitió relacionarlo con el asesinato en masa. No especificaron qué era.

“Forzó la entrada”, dijo el alguacil.

Christian doctor and author of “Angels in the ER”, Dr. Robert D. Lesslie, was murdered in his home early this morning along with his wife and 2 grandchildren (+1 person of unknown relation) by former NFL player Phillip Adams. Pray for their surviving family. pic.twitter.com/owvpm1HYN7 — Dread🇻🇦 (@DreadKZ) April 8, 2021

Había dos técnicos de aire acondicionado afuera en el momento del asesinato en masa. Dijo que no tienen información de que las armas fueron obtenidas ilegalmente. Las autoridades dijeron que hubo citaciones de tránsito anteriores contra Adams.

El padre de Adams, Alonzo Adams, le dijo a WCNC-TV: “Puedo decir que es un buen niño. Creo que el fútbol lo arruinó”. Alonzo Adams le dijo a la estación de noticias que conocía a la familia. Añadió: “No creo que jamás haya hecho daño a nadie”. Todo lo que puedo decir es que rezamos por la familia. Solía ​​ser mi médico hace mucho tiempo. Sé que allí abajo eran buenas personas. Los mantendremos en nuestras oraciones”.

The Charlotte Observer señaló que Adams tenía otros problemas con la ley; fue absuelto de agresión simple y agresión en 2009, y en 2016 se desestimó un cargo de portar un arma oculta.

5. Adams fue un corredor defensivo para equipos que incluyen a San Francisco 49ers y Atlanta Falcons

Adams jugó para varios equipos de la NFL. Fue back defensivo y regresador de patadas para los Atlanta Falcons, New York Jets, Oakland Raiders, Seattle Seahawks y San Francisco 49ers de 2010 a 2015, según su perfil de NFL.com. También firmó brevemente con los New England Patriots en 2011, pero no disputó ni un juego para el equipo.

Adams terminó su carrera en Atlanta Falcons.

Adams, originario de Rock Hill, Carolina del Sur, jugó al fútbol en la Escuela Secundaria Rock Hill y en la Universidad Estatal de Carolina del Sur. Fue reclutado en la séptima ronda del Draft de la NFL en 2010. Tuvo múltiples conmociones cerebrales y una lesión en el tobillo izquierdo en la NFL, informó WSOC.

Esta es la versión original de Heavy.com

LEER MÁS: Fantahun Woldesenbet, sospechoso de tiroteo en Frederick, Maryland: ¿Quién era?

Sigue a AhoraMismo en Instagram