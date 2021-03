Sean Lannon: Acusado de asesinato confiesa otros 15 crímenes en Nuevo México

En el estado de Nueva Jersey el policial más comentado por estas horas involucra a Sean Lannon, un hombre acusado de asesinar a golpes a un residente del sur del mencionado estado que durante su declaración también confesó haber matado a otras 15 personas en Nuevo México, de acuerdo a la información que brindaron los fiscales del caso.

De esta manera Sean Lannon, de 47 años, admitió su culpabilidad en los crímenes de las cuatro personas halladas sin vida, incluida su exesposa, en cercanías al aeropuerto internacional Sunport de Albuquerque, Nuevo México, “y a otras 11 personas que eran narcotraficantes”, según anunció Alec Gutiérrez, un fiscal asistente en el condado de Gloucester, Nueva Jersey, en una audiencia de detención el pasado viernes.

El portal NJ.com fue el primer medio en dar a conocer la información sobre la impactante declaración de Sean Lannon.

Man accused of killing N.J. mentor admits killing 16 people including his ex-wife, prosecutors say https://t.co/NpTNRKF1UP pic.twitter.com/L9wYV5Ph8N

