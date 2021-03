Satan Shoes: las polémicas zapatillas con sangre humana de 1000 dólares

Las Satan Shoes de edición limitada están provocando indignación entre algunas personas online. La marca MSCHF, que vendió las Jesus Shoes en 2019, está detrás de este nuevo producto que se anunció recientemente. La compañía se ha asociado con Lil Nas X para ofrecer 666 pares de zapatos de edición limitada solo por un día.

Sin embargo, algunas personas todavía dudan de que los zapatos sean reales, y algunos incluso piensan que serán una broma de los inocentes de abril. El sitio web oficial ha anunciado que saldrán a la venta el 29 de marzo en la aplicación oficial de MSCHF.

Los zapatos se anunciaron como una colaboración entre MSCHF y Lil Nas X para crear una versión de edición limitada del Nike Air Max 97. Según el sitio web del producto, los zapatos están numerados individualmente y solo se venderán 666 pares. Estos zapatos no son creados por Nike. Son Air Max 97 renovados por MSCHF fabricados en colaboración con Lil Nas X, informó Page Six. Los zapatos costarán más de $ 1,000 el par.

El sitio web del producto señala que cada zapato contendrá “tinta 60CC y 1 gota de sangre humana”. Una animación en el sitio del producto muestra la suela del zapato llena de un líquido rojo que se derrama hacia adelante y hacia atrás con cada paso.

El zapato también cuenta con un pentagrama en bronce con grabado que dice, “VI SATANÁS”, “MSCHF” y “LIL NAS X”, y las palabras “Lucas 10:18” aparecen en la parte exterior del zapato cerca de la punta. Esto hace referencia al verso: “Vi a Satanás caer como un rayo del cielo”, que también es parte de un tema en el video musical reciente de Lil Nas X.

Según el sitio web del producto, el zapato saldrá a la venta el 29 de marzo a las 11 AM, hora del Este, y solo se puede comprar en la aplicación de MSCHF.

MSCHF, la marca detrás de Satan Shoes, vendió zapatos con el tema de Jesús en 2019. En lugar de tener sangre y tinta roja en las suelas, los zapatos de Jesús tenían agua bendita. Un par cuesta $ 3,000.

Business Insider informó que los zapatos con temática de Jesús se compraron a precio minorista y se reutilizaron, y Nike no tenía ninguna afiliación con la creación de los zapatos.

Además de los 60 cc de agua bendita del río Jordán en las suelas, los Jesus Shoes tenían un crucifijo en la parte superior de un zapato y habían sido bendecidos por un sacerdote. Los zapatos incluían el versículo de Mateo 14:25, que dice: “Y a la cuarta vigilia de la noche vino a ellos andando sobre el mar”.

Los zapatos están inspirados en un video musical lanzado recientemente por Lil Nas X. El video muestra a Lil Nas X cayendo del cielo, teniendo sexo con Satanás y finalmente matándolo al final y tomando su lugar en el infierno.

Lil Nas X ha tuiteado en respuesta a algunas publicaciones de gente indignada con los zapatos.

Lil Nas X tuiteó que la ira que la gente siente por sus zapatos es similar a la ira que le enseñaron a sentir hacia sí mismo debido a su sexualidad. Él escribió: “Pasé toda mi adolescencia odiándome a mí mismo por la mierda que todos predicaron que me pasarían porque era gay.”

i spent my entire teenage years hating myself because of the shit y’all preached would happen to me because i was gay. so i hope u are mad, stay mad, feel the same anger you teach us to have towards ourselves.

— nope 🏹 (@LilNasX) March 27, 2021