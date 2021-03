Eric Talley, el policía padre de 7 hijos que murió en el tiroteo de Colorado

El oficial de policía de Boulder Eric Talley era el padre de siete hijos, que fue asesinado en una tienda de abarrotes de Colorado en el último tiroteo masivo del país. Fue una de las 10 personas que murieron en el supermercado King Soopers el 22 de marzo de 2021, dijeron las autoridades.

Talley, de 51 años, fue uno de los primeros oficiales en llegar a la escena, donde fue llamado con sus compañeros oficiales poco antes de las 3 PM hora local en 3600 Table Mesa Drive. Talley había aparecido en los titulares durante su década en el departamento por encabezar una iniciativa policial comunitaria y por rescatar a una familia de patos cerca de donde fue asesinado a tiros años después.

Se publicaron muchos videos sobre el tiroteo que acabó con la vida de Talley, que puede ver más adelante en esta publicación. Tenga en cuenta que los videos incluyen escenas gráficas y muestra personas heridas o fallecidas.

Talley era un padre de 7 niños que quería dejar de ser policía de primera línea por el temor a que sus hijos se quedaran huérfanos

A sheriffs deputy and his son visiting the scene of the Table Mesa King Soopers shooting to pay respects to fallen officer, 51 year old Eric Talley. pic.twitter.com/PlUQ8K05N1 — Sloan Dickey Denver7 (@SloanDickey) March 23, 2021

Talley tenía siete hijos, y el menor tenía solo 7 años, dijo su padre, Homer Talley, en un comunicado publicado por The Denver Channel. Se convirtió en oficial de policía cuando tenía 40 años.

“Se tomó muy en serio su trabajo de policía. Tuvo siete hijos. El menor tiene 7 años. Amaba a sus hijos y a su familia más que a nada ”, dijo su padre. “Se incorporó a la policía cuando tenía 40 años. Estaba buscando un trabajo para mantenerse alejado de las líneas del frente y estaba aprendiendo a ser un operador de drones. No quería que su familia pasara por algo como esto y creía en Jesucristo”.

Talley fue uno de los primeros oficiales en llegar a la escena en King Soopers en Boulder, Colorado, y se encontró con el sospechoso, que estaba armado con un rifle de alta potencia, dijeron las autoridades.

Una emocionada jefa de policía de Boulder, Maris Herold, dijo durante una conferencia de prensa el miércoles por la noche:

“Los corazones de esta comunidad están con las víctimas de este horrible incidente. Sabemos que hay 10 víctimas, incluido uno de nuestros oficiales de policía de Boulder llamado Eric Talley. Ha estado en el Departamento de Policía de Boulder desde 2010. Ha desempeñado numerosas funciones apoyando al Departamento de Policía de Boulder y la comunidad de Boulder. A las 14:30 horas el Departamento de Policía de Boulder comenzó a recibir llamadas telefónicas de disparos en la zona. El oficial Talley respondió a la escena, fue el primero en llegar y recibió un disparo mortal. También quiero elogiar las acciones heroicas de los oficiales que respondieron, no solo del Departamento de Policía de Boulder, sino de todo el condado y otras partes de esta región. Las acciones de los oficiales de policía fueron heroicas.”

Talley presentó una iniciativa de vigilancia comunitaria a su departamento para que los oficiales fueran vistos con buenos ojos en los vecindarios

Images from the procession that took #Boulder police Officer Eric Talley's body away from the scene (pics via @TimothyFHurst) pic.twitter.com/I6AqgL6MNv — Mitchell Byars (@mitchellbyars) March 23, 2021

Talley llevó una iniciativa al departamento de policía de vigilancia comunitaria, escribió Martin Acres Voice en 2015. La iniciativa buscaba que los oficiales se convirtieran en un rostro familiar en sus comunidades.

Talley y otros dos oficiales presentaron la iniciativa durante una conferencia en ese momento, que implicó dividir la ciudad en 35 distritos y asignar un oficial a cada uno de esos distritos. El oficial de cada distrito fue asignado para monitorear los vecindarios, servir como “un rostro familiar” y familiarizarse con los detalles de sus distritos. Martin Acres era parte del distrito de Talley, dijo el boletín.

“¡Si lo ve, dígale hola!”, decía la nota. “El oficial Talley está trabajando para conocer nuestro vecindario: lo que es normal, lo que está fuera de lugar, rastreando tendencias, actividad sospechosa y, con suerte, habilitando un entorno más seguro”.

“He didn’t say shit,” said one witness. “He just came in and started shooting.” https://t.co/Eu8PRYUG9C — The Denver Post (@denverpost) March 22, 2021

Talley fue homenajeado en 2013 por rescatar a una familia de patos de una zanja de drenaje cerca de la tienda de comestibles donde le dispararon fatalmente

Witness to Boulder supermarket shooting tells @CBSDenver his son-in-law, daughter and grandchildren went to the pharmacy for a COVID-19 vaccine shot and the suspected shooter "shot the woman in front of them." He says they hid in a coat closet for an hour https://t.co/DPcYtUaAJD pic.twitter.com/BrsrOV2UwK — CBS News (@CBSNews) March 22, 2021

Talley fue uno de los tres oficiales que fueron reconocidos por Boulder Daily Camera por rescatar a 11 patitos y a su madre de una zanja de drenaje en 2013. La zanja de drenaje estaba en el área de Table Mesa y Broadway, muy cerca del lugar donde dispararían a Talley ocho años después.

Uno de los otros oficiales que respondieron al rescate de los patos intentó persuadir a los patos y llevarlos a un lugar seguro con una red. Cuando eso no funcionó, Talley se lanzó al agua y rodeó a los patos para que él y los otros oficiales pudieran salvar a todos los miembros de la familia de los patos, dice el artículo.

Cuando la familia de los patos se reunió, “estaban felices”, dijo Walker sobre los patitos.

Un grupo de entre 30 y 35 personas se reunió para ver el rescate y lo grabaron en sus teléfonos, dijo.

“Estaban encantados de vernos hacer esto”, dijo.

Toda la operación de rescate duró aproximadamente una hora.

“Este fue mi primer rescate de patos”, dijo Walker. “Pero soy un amante de los animales, así que para mí fue fácil de hacer”.