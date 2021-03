[VIDEO] Padre con bebé de 2 años casi es atacado por elefante en zoo

José Navarrete es un padre de 25 años que está acusado de poner en peligro a una niña pequeña después de llevarla a la zona restringida donde vivían los elefantes en el zoo de San Diego, California. El padre les contó a las autoridades que ingresó en ese espacio porque quería tomar una foto.

El video, que puede ver a continuación, muestra al padre de pie dentro de la cerca mientras un gran elefante se acerca detrás de él. Tiene un bebé en brazos. Mientras la gente expresa conmoción, el padre intenta escabullirse a través de la cerca. Luego deja caer al bebé antes de levantarlo ileso.

Según los registros de la cárcel del condado de San Diego, el nombre del padre es José Manuel Navarrete. Aquí está el video:

Who’s dumbass babydaddy is this 🤦🏻‍♂️

Dude almost got himself & his child killed by an elephant at the san diego zoo. pic.twitter.com/E2FNWANrjb

— Santi 🃏● 🇲🇽 (@heafukinsav) March 21, 2021