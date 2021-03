Selena Quintanilla: ¿cuál fue la causa de la muerte?

Selena Quintanilla Pérez (más comúnmente conocida simplemente como Selena) es el tema de una nueva serie de Netflix. La popular cantante iba camino de ser una estrella cuando su vida se truncó al morir en un tiroteo. ¿Cuál fue la causa de su muerte en marzo de 1995? Aquí tiene todo lo que necesita saber.

Le dispararon y la mataron en el Day’s Inn en Corpus Christi, Texas

Selena recibió un disparo en una habitación del Days Inn en Corpus Christi después de aceptar encontrarse con Yolanda Saldívar allí para obtener documentos financieros relacionados con las tiendas boutique de Selena, según informó The New York Times. Saldívar había estado administrando las tiendas, pero fue despedida solo unas semanas antes del tiroteo de Selena después de que los clientes se quejaran de no recibir sus pedidos y los empleados dijeron que sospechaban que Saldívar había robado dinero.

Cuando Selena se reunió por primera vez con Saldívar el día de su muerte, Saldívar le dijo que había sido violada en México. Ambas fueron a un hospital juntos. El hospital dijo que el caso estaba fuera de su jurisdicción. Cuando regresaron al motel, tuvieron un desacuerdo y Saldívar disparó a Selena. Saldívar todavía dice hoy que el disparo a Selena fue un accidente, pero fue declarada culpable de asesinato y sentenciada a cadena perpetua.

Selena logró correr al vestíbulo del Days Inn después de que le dispararan, dijo el entonces asistente del jefe de policía Ken Bung. Aproximadamente una hora después fue declarada muerta en el Memorial Medical Center en Corpus Christi, informó The New York Times.

Norma Martínez, una limpiadora de casas en Days Inn, testificó que después de que le dispararan a Selena, salió corriendo de la habitación del motel y Martínez pudo ver que Saldívar todavía la apuntaba con un arma. Ella dijo que Saldívar llamó a Selena “perra”. Martínez luego dijo que un oficial de policía corrió detrás de Saldívar.

Un paramédico dijo que no podía encontrar pulso estable cuando llegó a la escena

Richard Fredrickson, un paramédico que respondió a la escena, testificó que cuando llegó allí, Selena estaba acostada boca abajo frente al mostrador en el lobby del Days Inn. Llevaba un chándal verde y estaba cubierta de sangre.

Fredrickson dijo que tenía un orificio de bala en la parte superior del pecho derecho y le pusieron una gasa sobre el orificio, que ya no sangraba. Dijo que no podían encontrar un pulso estable y que sus músculos se contraían. Dijo que tampoco podían detectar respiración. La subieron a una ambulancia, dijo, y llegaron al Memorial Medical Center unos cuatro minutos después. Un monitor cardíaco mostró una frecuencia de 20 cuando una frecuencia normal es de 80, testificó. Dijo que le colocaron una vía intravenosa en las venas, pero las venas se habían colapsado. También intentaron ponerle una vía intravenosa en la arteria carótida, pero también se colapsó.

El Dr. Louis Elkins, un cirujano cardíaco, testificó que cuando la trató en el Memorial Medical Center, su cerebro no estaba funcionando y ya tenía clínicamente muerte cerebral, informó AP. Dijo en el testimonio ante el tribunal que “la mayor parte de la sangre que tenía en su cuerpo, la había perdido”. Cuando llegó al hospital, su corazón estaba “azul y vacío de sangre”.

El médico forense dictaminó que su muerte fue un homicidio, no un accidente

KHOU 11 newscast the night that music superstar Selena diedIt was March 31, 1995 that music superstar Selena was shot and killed. KHOU and Vault Studios have created a Podcast looking back on her life, career and death. Text SELENA to 713-526-1111 to get a link to download. 2020-05-14T12:35:37Z

Lloyd White, el médico forense del condado de Nueces, dictaminó que la muerte fue un homicidio y no un accidente, informó AP. Esto condujo en parte a la condena de Saldívar, a pesar de la afirmación de su abogado de que ella había disparado accidentalmente a Selena.

White testificó: “Estoy bastante seguro de que el arma fue disparada intencionalmente. Lo que la persona pretendía hacer con eso no es mi trabajo”.

Edward McKinstry, un examinador de armas de fuego de la policía de Corpus Christi, dijo que el arma no dispararía accidentalmente si se dejaba caer, pero que era necesario apretar el gatillo deliberadamente debido a las características de seguridad.