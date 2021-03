¿El padre de Selena Quintanilla le negó a una transfusión de sangre?

Después de que Selena Quintanilla muriera justo cuando su carrera despegaba, hubo mucha especulación sobre lo que sucedió exactamente. Una de las preguntas más frecuentes, y que luego se convirtió en fuente de muchos rumores, fue si había recibido una transfusión de sangre o no. Circuló un rumor falso de que no recibió uno porque sus padres eran Testigos de Jehová y, si lo hubiera hecho, podría haber vivido. Pero este rumor no era cierto. En realidad, se intentó una transfusión de sangre antes de que muriera. Esto es lo que necesita saber.

Recibió transfusiones de sangre en un intento por salvar su vida

El Dr. Louis Elkins, un cirujano cardíaco, intentó salvar la vida de Selena el día que llegó al Memorial Medical Center en Corpus Christi, Texas, informó AP. Pero dijo en un testimonio en la corte que ella ya no tenía ningún flujo sanguíneo al cerebro y que estaba clínicamente muerta.

Elkins testificó que los médicos intentaron realizar transfusiones de sangre, pero la bala que le disparó Yolanda Saldívar le provocó mucho daño en el hombro derecho, las venas, una arteria principal y el pulmón. Otro médico testificó que “la mayor parte de la sangre que tenía en su cuerpo, la había perdido”. Cuando llegó, su corazón estaba “azul y vacío de sangre”.

Su padre estaba molesto porque ella había recibido transfusiones de sangre

Después de que le dispararan a Selena, los primeros informes indicaron que el padre de Selena, Abraham Quintanilla Jr., estaba molesto con las transfusiones de sangre que había recibido porque él es un Testigo de Jehová, informó AP. Así que, contrariamente a algunos rumores posteriores, en realidad no impidió que se hiciera una transfusión. The Washington Post también confirmó que había recibido transfusiones de sangre.

Richard Fredrickson, un paramédico que respondió a la escena, testificó que los paramédicos le colocaron una vía intravenosa en las venas, pero sus venas se habían colapsado. También intentaron ponerle una vía intravenosa en la arteria carótida, pero también se colapsó.

El Houston Chronicle informó en 1995 que Quintanilla Jr. no había querido que su hija recibiera una transfusión, pero ya se había hecho. Elkins dijo que Selena estaba inconsciente y no podía decirle que interrumpiera el tratamiento o las transfusiones.

La muerte de Selena se lamentó profundamente, sobre todo en la comunidad hispana de los Estados Unidos. Antes de su funeral, más de 50.000 personas acudieron a darle un último homenaje.

"La mayor parte de la sangre que tenía en su cuerpo la había perdido", expuso.

Una hora después a las 13:05 del 31 de marzo de 1995, Selena Quintanilla fue declarada muerta. pic.twitter.com/1Oc7XqX9r5 — Eli… (@__Eliette) March 31, 2020

Dos años después de su muerte, se erigió una estatua en honor de Selena en Corpus Christi, Texas. El Monumento a Selena se llama Mirador De La Flor y se inauguró en 1997 en honor a Selena. Es una estatua de bronce de tamaño natural creada por H.W. Buddy Tatus de Corpus Christi. El monumento está a solo unas millas de donde está enterrada Selena en Seaside Memorial Park.

Yolanda Saldívar fue declarada culpable del asesinato de Selena y ahora cumple cadena perpetua en prisión. Ella es elegible para libertad condicional en 2025.