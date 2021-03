¿Por qué Yolanda Saldívar mató a Selena Quintanilla?

Selena Quintanilla fue la primera artista tejana en ganar un Grammy. Ella fue asesinada a tiros por Yolanda Saldívar, su mayor fan, cuando tenía solo 23 años el 31 de marzo de 1995. Saldívar dice que mató a Selena accidentalmente, pero los fiscales dijeron que estaba celosa y enojada por haber sido despedida.

Han pasado 25 años desde que Selena murió el 31 de marzo de 2020. Selena habría cumplido 50 este año.

“Cuando Selena falleció, le dije a mi familia que iba a tratar de mantener viva su memoria a través de su música”, dijo el padre de Selena, Abraham Quintanilla, Jr., a People en marzo de 2020. “Y 25 años después creo que lo logré”.

Esto es lo que necesita saber:

Selena era una estrella en ascenso cuando fue asesinada a tiros, pero había problemas que descubriría poco antes de morir. A principios de marzo de 1995, Selena y su familia se enteraron de que había problemas económicos dentro de su club de fans y su marca de moda. Saldívar había sido contratada para promover y administrar sus boutiques. La familia se enteró de que Saldívar no estaba enviando a los fanáticos artículos por los que pagaron y que ella había malversado $ 30,000, según Associated Press.

Selena intentó recuperar pruebas varias veces. Una de esas veces, estaba en el motel Days Inn en Corpus Christi. Allí, Saldívar le disparó a Selena en la espalda con un revólver calibre 38. Una arteria cerca de su clavícula se rompió y la bala salió por su pecho. En las últimas palabras de Selena, identificó a su asesino.

“Dijo ‘Yolanda Saldívar en la habitación 158’, dijo Ruben Deleon, director de ventas del Days Inn de Corpus Christi a Associated Press en los días posteriores al tiroteo.

Saldívar todavía afirma que le disparó a Selena accidentalmente, según la revista Oprah.

En entrevistas con la policía, describió su versión de los hechos:

“Ella me dijo: ‘Yolanda, no quiero que te mates’. Abrió la puerta. Cuando le dije que la cerrara, el arma se disparó”, dijo, según 20/20.

“No fue un accidente”, dijo su padre, Abraham Quintanilla, en Primer Impacto de Univisión. “Fue un momento de rabia porque la estaban despidiendo”.

