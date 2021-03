Je’Michael Malloy, el chico que estranguló a novia de 15 años y lanzó cadáver al río

Danielle “Dannie” Locklear tenía 15 años cuando desapareció el 11 de marzo de 2014, después de dejar la casa de sus abuelos en Hope Mills, a las afueras de Fayetteville, Carolina del Norte. Tres semanas después, el 2 de abril, su cuerpo fue encontrado medio sumergido en el South River. La estudiante de primer año de secundaria había sido estrangulada, informó ABC11.

Solo unos días después de que se encontró el cuerpo de Locklear, las autoridades se concentraron en su exnovio, Je’Michael Malloy, de 17 años en ese momento, y su mejor amigo, Dominic Lock. Malloy confesó el crimen y dijo a las autoridades que discutieron el 11 de marzo de 2014, y en el fragor del momento, estranguló a Locklear y le metió un calcetín en la boca y la joven de 15 años se ahogó hasta morir.

El amigo de Malloy, Lock, estaba a unos 70 metros de distancia durante el crimen, y los dos se deshicieron de su cuerpo juntos, lo cargaron con bloques de cemento y lo arrojaron al río. Malloy fue declarado culpable por un juicio con jurado en 2016 y sentenciado a 25 a 31 años de prisión. Lock fue condenado a entre 6 y 8 años de prisión por su participación en el asesinato de Locklear.

Han pasado siete años desde la desaparición y el asesinato de Locklear, pero un episodio de Dateline el 19 de marzo de 2021 está devolviendo el caso al centro de atención. ¿Dónde está Malloy hoy?

Malloy fue declarado culpable del asesinato de Locklear y condenado a 25 años de prisión

Durante su juicio, su abogado dijo que Malloy era un adolescente de buen comportamiento al que le gustaba cazar y pescar y que quería alistarse en la Infantería de Marina después de graduarse de la escuela secundaria, donde estaba en su último año. No tenía antecedentes penales previos, informó ABC11. En mayo de 2016, se declaró culpable del cargo de asesinato en segundo grado y se disculpó por matar a su exnovia.

Malloy, de 24 años, actualmente cumple su sentencia en la Institución Correccional Bertie en Windsor, Carolina del Norte, donde los registros públicos muestran que su fecha de liberación proyectada es el 31 de mayo de 2041. Los registros muestran que ha tenido una serie de infracciones en prisión, incluida la posesión de armas y asalto a alguien con un arma.

Lock, de 25 años, está cumpliendo su sentencia de ocho años en la Institución Correccional de Escocia en Laurinburg, con una fecha de liberación proyectada para el 5 de octubre de 2021.

Malloy aceptó un acuerdo de declaración de culpabilidad por un cargo de asesinato en segundo grado y se disculpó con la familia de Locklear

Malloy aceptó un acuerdo de culpabilidad por un cargo de asesinato en segundo grado en mayo de 2016, lo que significa que será elegible para la libertad condicional después de cumplir 25 años. Se disculpó con la familia de Locklear en la corte y dijo, según CBS17, “Sé que no hay nada que pueda hacer o decir para traerla de regreso. Quiero disculparme por las acciones que hice. Sé que lo siento no es suficiente, pero quiero decir que lo siento mucho”.

El medio también informó que Rowna Fowler, la madre de Locklear, le dijo a Malloy frente a la corte: “No puedo ver a mi bebé obtener su diploma de escuela secundaria. No puedo verla casarse. Esa era mi única hija. No puedo tener más hijos, Je’Michael. Me la quitaste. Me arrancaste el alma”. Ella dijo que la disculpa significaba algo para ella, pero al final del día, nada traerá de regreso a su hija.

El padre de Malloy también se disculpó en nombre de su hijo por sus acciones y dijo que lamentaba la situación y que deseaba que nunca hubiera sucedido. Antes de que se llevara a cabo el juicio, WRAL informó que la madre de Malloy habló sobre el caso y dijo: “¿Quién es? Este no es mi hijo. Nunca ha estado en una pelea, nunca ha sido un matón, nunca ha robado”.