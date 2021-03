Lois Riess, “la abuela asesina”: ¿dónde está actualmente?

Lois Riess está cumpliendo cadena perpetua en prisión después de ser declarada culpable de asesinato en Florida. La “abuela asesina” también fue declarada culpable de asesinato en su estado natal de Minnesota. Riess, de 58 años, quien también ha sido conocida como la “abuela fugitiva”, admitió haber matado a una mujer con la que se hizo amiga en Florida, Pamela Hutchinson. También admitió haber matado a su esposo, David Riess, en Minnesota.

Riess se encuentra actualmente recluida en una prisión estatal de Minnesota y no es probable que la devuelvan a Florida, donde inicialmente fue declarada culpable de asesinato.

Riess, de Blooming Prairie, Minnesota, fue arrestada en South Padre Island, Texas, en 2018. Riess asesinó a Hutchinson en abril de 2018 después de conocerla en un bar en Fort Myers Beach, Florida, dijeron las autoridades. Según la policía, Riess y Hutchinson se parecían, y Riess planeaba robar su identidad después de mudarse a Florida tras el asesinato de su esposo, David.

Según la policía, Riess había estado retirando dinero de la cuenta bancaria de Hutchinson después de matarla y lo estaba usando para apostar. En diciembre de 2019, se declaró culpable de matar a Hutchinson para evitar la pena de muerte, informó WINK News.

En agosto de 2020, Riess se declaró culpable en el condado de Dodge, Minnesota, del asesinato de su esposo, según la oficina del sheriff local. Fue nuevamente condenada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Riess había robado dinero del negocio de su esposo para usarlo en juegos de azar, según la oficina del sheriff.

Outtakes from ‘MMM’ S1 E19: The Case of ‘Killer Grandma’ Lois Riess. pic.twitter.com/cBfCSO28nu

— Dr B J Frederick 🏳️‍🌈🕵🏻‍♂️ (@DrClouseau) February 9, 2021