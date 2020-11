Arrestan a maestra de Texas por matar a su hijo tras múltiples disparos: ¿Por qué lo hizo?

Como Sarah Hunt fue identificada la maestra de escuela de Texas, acusada de disparar fatalmente a su hijo adolescente mientras lo llevaba a la escuela, según reportó la policía.

La madre de 39 años fue acusada de asesinato en primer grado el martes 10 de noviembre, después de que la policía dijera que mató a tiros a Garrett Hunt, de 17 años, en el camino a su primer día en una nueva escuela en Riesel, informó The Waco Tribune-Herald.

Sarah Hunt luego dejó su minivan estacionada y en funcionamiento, con una pistola cargada adentro, mientras iba a buscar ayuda, dijeron las autoridades al periódico.

La profesora de quinto grado en la escuela Lake Air Montessori Magnet School, en Waco, fue detenida en la cárcel del condado de McLennan, bajo una fianza de $500,000, según los registros de la cárcel en su sitio web.

El portavoz del Distrito Escolar Independiente de Waco, Josh Wucher, confirmó a The Waco Tribune-Herald que el distrito contrató a Hunt en el verano anterior para el año escolar 2020-2021.

Esto es lo que necesita saber:

La policía respondió a una llamada sobre un automóvil atascado, según los medios locales.

El lunes 9 de noviembre, la policía de Riesel y los agentes de la Oficina del Sheriff del condado de McLennan, respondieron a una llamada alrededor de las 8:00 a.m. sobre una minivan Hyundai parada en East Frederick Road, dijo el alguacil del condado de McLennan, Parnell McNamara, según informó The Waco Tribune-Herald.

El cuerpo del adolescente Garrett Hunt fue encontrado en el asiento delantero del auto con múltiples heridas de bala, continuó el periódico, citando a la policía.

