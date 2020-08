¿Quién es Darius Sessoms?: el vecino acusado de ejecutar a un niño de 5 con un disparo en la cabeza

Darius Sessoms es un delincuente de Carolina del Norte con casos pendientes relacionados con drogas, quien está acusado de disparar y matar a Cannon Hinnant, el hijo de 5 años de su vecino, en el patio delantero de la casa del niño.

Según KMOV-TV, el niño estaba jugando en el jardín de su padre el domingo 9 de agosto cuando, según dijo su madre, Sessoms, un vecino, corrió y le disparó a Cannon en la cabeza y luego escapó. Sessoms casos pendientes relacionados con drogas.

Sessoms, de 25 años, natural de Wilson, Carolina del Norte, está detenido, y el nombre de Cannon Hinnant ha sido tendencia en las redes sociales junto con el hashtag #SayHisName, que se usa a menudo después de los tiroteos policiales. Una mujer escribió en Facebook: “Cannon Hinnant … He visto algunas publicaciones con su nombre, así que las busqué en Google. Oh, Dios mío, ¿dónde están los medios y la indignación por el asesinato a quemarropa de este niño inocente????”.

How is this not national news? Where is the media coverage? A five year old child was murdered. A sweet and truly innocent life taken. We won’t let you go unnoticed sweet precious boy.

Cannon Hinnant.

#SayHisName pic.twitter.com/cf31obLuXQ — Amber (@ambergallo) August 14, 2020

Cannon tiene dos hermanas, de 8 y 7 años, y ambas vieron como mataron a su hermano, en frente de ellas, dijo la madre de las niños a WRAL-TV.

Doris Lybrand fue testigo del tiroteo. Ella le dijo a WRAL-TV que vio a Sessoms correr hacia el niño y “poner el arma cerca de su cabeza” antes de disparar y luego correr a su casa.

“Mi primera reacción fue que estaba jugando con los niños”, dijo Lybrand a la estación de televisión. “Por un segundo, pensé: ‘Eso no podría suceder’. La gente no cruza la calle corriendo y mata niños”.

El Departamento de Policía de Wilson escribió en un comunicado de prensa:

“El 9 de agosto de 2020 a las 5:33 p.m., los oficiales del Departamento de Policía de Wilson fueron enviados a la cuadra 5100 de Archers Road, en referencia a un tiroteo. Los oficiales llegaron al lugar y localizaron a un niño de 5 años que sufría una herida de bala. Los oficiales y el personal de EMS comenzaron a realizar esfuerzos para salvarle la vida. La víctima fue transportada al Centro Médico Wilson. Trágicamente, la víctima sucumbió a sus heridas”.

Posteriormente, la policía identificó al sospechoso como Sessoms y a la víctima como Cannon Hinnant.

“#MYBABY Bebé, no PUEDO SEGUIR SIN TI, POR FAVOR SABES QUE MAMÁ ESTÁ AQUI PARA TI DE NUEVO Y ESTO ES TAN DIFÍCIL SER FUERTE PARA TUS HERMANAS Y HERMANOS 😩💔 OH BABY BOY, TE EXTRAÑO TANTO, 💔💔💔💔”,dijo en Facebook la madre del niño, Bonny Waddell.

En su primera comparecencia ante el tribunal, el juez dijo que Sessoms fue acusado del asesinato en primer grado del niño. El Departamento de Policía de Wilson escribió en un comunicado de prensa: “Sessoms ha sido acusado de asesinato en primer grado y no recibió fianza. Sessoms estaba dentro de una residencia en Goldsboro NC. El Departamento de Policía de Wilson quisiera agradecer a la Fuerza de Tarea de Fugitivos Violentos de Carolina, y los Alguaciles de EE.UU., al Departamento de Policía de Goldsboro y al Departamento del Sheriff del Condado de Wayne por su ayuda para detener a Sessoms”.

El padre de Cannon, Austin Hinnant, y Sessoms ya se conocían, por lo que el tiroteo no fue completamente aleatorio. Pero el motivo no está claro, según WRAL.

Los dos hombres acababan de cenar y se visitaron durante el fin de semana, informó la estación de televisión, pero el padre dijo que no hubo “mala sangre” o palabras entre ellos antes del tiroteo.

“Grité para que alguien me ayudara”, le dijo el padre de Cannon a WRAL, afiliada de CNN. “Simplemente estaban jugando en el patio como cualquier otro día”, dijo el papá. Cannon acababa de ir a la iglesia con su padre y sus hermanas ese domingo. Su padre, Austin Hinnant, dijo que “lo tome en mis brazos y lo sostuve… Su sangre corría por mis brazos”. El padre estaba adentro cuando sonó el disparo, según WRAL.

We have a right for out kids to play in their yards, to exist without the hate, and to live in peace. We do not surrender that right because others believe it is morally just for us to do so. pic.twitter.com/lEnxMn1WvT — FoxworthForCongress (@FoxworthFor14) August 14, 2020

Tras el crimen, se creó una página de GoFundMe para ayudar a la familia del niño con los gastos funerarios

Una página de GoFundMe para ayudar a la familia del niño se titula “Justicia para Cannon”. Ha recaudado más de $ 325,000. En ella se lee:

“El domingo 9 de agosto, este precioso ángel estaba jugando afuera con sus hermanos cuando fue asesinado. Simplemente estaba haciendo lo que haría cualquier otro día y eso era jugar con sus hermanas, andar en bicicleta, hacer lo que hacen los niños y toda la inocencia que conlleva ser un niño. Esta familia ha enfrentado un dolor inimaginable, debido a este acto de violencia sin sentido. Estamos solicitando sus donaciones para ayudar con cualquier cosa que pueda ser necesaria para los gastos relacionados con sus servicios. Ofrecemos nuestro más sincero agradecimiento en este momento tan difícil. #justicia para Cannon”.

La página dice que la página de GoFundMe se estableció con el permiso de la familia.

Wilson police ID 5-year-old shot to death Sunday, suspect on the runWilson police have identified the 5-year-old that was murdered in Wilson on Sunday evening. The suspect, Darius Sessoms, is on the run. 2020-08-10T16:19:00Z

La gente ofreció tributos al niño, y algunos dijeron que su raza significaba que estaba recibiendo menos atención a nivel nacional.

“Qué niño tan dulce, que nunca disfrutará de la vida. Todo el país necesita saber de él. justicia para él y su familia! las oraciones están contigo”, escribió una mujer en la página de GoFundMe.

“¿Cómo se atreven a ignorarlo por el énfasis que se pone en la raza?”, escribió otra persona que donó. “Todo está al revés porque no se ajusta a su ‘agenda’. Es una vergüenza para todos. Mis oraciones están con ustedes y su familia. Espero que puedan encontrar algo de paz en esto”.

Otra mujer agregó: “No puedo imaginarme tu dolor. Orando por la paz y el consuelo que solo Jesús puede brindar. Que la vida de Cannon se convierta en un faro para el cambio. Voy a #sayhisname en oraciones todos los días. Que dios los bendiga a todos”.

WRAL informó que Sessoms vivía con sus padres y que Austin Hinnant, que ha vivido en la casa de al lado durante ocho años, no tiene idea de por qué mataron a su hijo.

CBS17 informó que la policía tardó algún tiempo en localizar a Sessoms. Tiene antecedentes penales graves.

“Es un delincuente que ha cumplido varias penas de prisión”, dijo al aire el periodista de CBS17. “Tiene dos cargos pendientes por delitos graves relacionados con drogas en el condado de Wilson”.

