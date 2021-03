Horror en San Diego: Arrolló a personas sin hogar y hay tres muertos

Un fatal accidente conmociona por estas horas a la ciudad de San Diego, California, donde un hombre perdió el control de su vehículo debajo de un puente cercano al San Diego City College y arrolló a nueve personas, tres de las cuales murieron por las graves heridas y otras seis se encuentran hospitalizadas.

Según informó el jefe de policía de San Diego, David Nisleit, en declaraciones a la cadena KABC-TV, además de los tres muertos por el fatal accidente en San Diego hay otras seis gravemente heridas, entre ellas dos que se encuentran en grave estado y están siendo atendidas en un hospital local.

NBC 7 precisa que la ubicación del accidente es un túnel que conduce a la universidad, al este de Park Boulevard y al oeste de la Interestatal 5. El túnel está debajo de un puente, también cerca del campus del Curran Plaza.

El video que circula del inesperado episodio, ocurrido este lunes cerca de las 9 de la mañana, muestra que el accidente ocurrió cerca de un campamento de personas sin hogar. El área suele estar llena de estudiantes en una típica mañana de lunes a viernes, reporta KABC-TV.

Three people have been confirmed dead after this morning's crash on B Street near San Diego City College. Officials said a suspect has been detained and the investigation is still ongoing.

Several homeless residents take shelter underneath the bridge during rainy days. pic.twitter.com/IIx5uPefh2

