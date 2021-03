Wayne Couzens: policía es acusado por la desaparición de Sarah Everard

Wayne Couzens es un oficial de la Policía Metropolitana de Inglaterra acusado de la desaparición y posible muerte de una ejecutiva de marketing llamada Sarah Everard, que desapareció el pasado 3 de marzo.

Según la Policía Metropolitana, el sospechoso de 48 años “es un oficial de la Policía Metropolitana en el Comando de Protección Parlamentaria y Diplomática”.

El superintendente Kris Wright, de la Unidad de Comando del Área Central Sur del Met que cubre Clapham, dijo: “Sé que la desaparición de Sarah está pesando en la mente de la gente y la comunidad local, por supuesto, está preocupada por ella e incluso puede sentirse angustiada”.

“Quiero que sepan que deben esperar ver más policías patrullando en el área mientras continuamos buscando a Sarah y hablando con la comunidad. Si desea hablar con ellos sobre cualquier inquietud que tenga, hágalo. Estamos aquí para apoyar a la comunidad y realmente queremos ayudar en todo lo que podamos”.

Everard trabajó como ejecutiva de marketing, según Sky.com. No está claro si Everard y Couzens se conocían.

El motivo aún no está claro.

Esto es lo que debes saber:

1. La policía dice haber arrestado a un “agente de la policía metropolitana en servicio” de unos 40 años por “sospecha de asesinato”

Wayne Couzens 48 is the serving met police officer arrested in connection with the case of missing woman Sarah Everard 33 on her way home to Brixton from Clapham @TheSun pic.twitter.com/7tkaPQL5ts — Music/StreetNews (@ScarcityStudios) March 10, 2021

Según Kent Live, Couzens fue arrestado el 9 de marzo de 2021 en Kent, Inglaterra. Aunque la policía no dio a conocer formalmente su nombre, se ha informado ampliamente en los medios de comunicación británicos.

La Policía Metropolitana confirmó que habían detenido a un hombre sin nombrarlo en su declaración inicial. “Un hombre arrestado en relación con la desaparición de Sarah Everard permanece detenido en una comisaría de policía de Londres”, escribieron.

“El hombre, que tiene unos 40 años, fue detenido la noche del martes 9 de marzo bajo sospecha de secuestro. Hoy, miércoles 10 de marzo, ha sido nuevamente arrestado bajo sospecha de asesinato y una acusación separada de exposición indecente”.

Agregaron: “El hombre es un oficial de la Policía Metropolitana del Comando de Protección Parlamentaria y Diplomática. Su función principal eran las funciones de patrullaje uniformado de los locales diplomáticos”.

Agregaron: “Una mujer, que tiene alrededor de 30 años, también fue arrestada la noche del 9 de marzo bajo sospecha de ayudar a un delincuente. Ella permanece bajo custodia. Los oficiales están buscando ubicaciones en Londres y Kent, incluida una propiedad en Deal y un área de bosque cerca de Ashford. Tras el arresto del oficial, la Policía Metropolitana ha remitido a la Oficina Independiente de Conducta Policial”.

2. Sarah Everard fue vista por última vez saliendo de la casa de un amigo en Clapham; un vecino describió a Couzens como un “buen tipo”

Para Daily Mail, un vecino llamado John Chidwick, de 67 años, dijo: “Tenía algunas láminas de madera de sobra y le pregunté si podía tenerlas para construir una caja de estiércol para mi parcela. Era un tipo agradable, amistoso y bien hablado. No había estado viviendo en la carretera durante tanto tiempo, unos cuatro años más o menos, pero parece ser un hombre de familia como la mayoría de la gente de aquí. Sé que es un oficial de policía”.

El sitio de noticias británico dijo que otro vecino indicó que la policía estaba excavando el jardín de Couzens.

Según la policía del Met, “Sarah había estado en la casa de un amigo en Clapham la noche del miércoles 3 de marzo. Aproximadamente a las 9 p.m., salió de la propiedad en Leathwaite Road a través de una puerta trasera en la A205 South Circular y comenzó a caminar hacia la dirección de su casa en Brixton “.

La policía continuó, en un comunicado: “Se cree que cruzó Clapham Common caminando y se esperaba que llegara a casa aproximadamente 50 minutos más tarde. No está claro si regresó a su domicilio. No se ha vuelto a ver ni se ha sabido de ella desde entonces “.

Había una imagen de vigilancia capturada de ella. “Alrededor de las 21:30 horas del miércoles 3 de marzo, fue vista en CCTV caminando sola por la A205 Poynders Road, desde el cruce con Cavendish Road, en dirección a Tulse Hill”, escribió la policía.

“La investigación sigue siendo tratada como la investigación de una persona desaparecida, pero debido a su naturaleza compleja y las preocupaciones por el bienestar de Sarah, está siendo dirigida por el Comando Especialista en Delitos de la Met”.

3. La policía publicó una foto de Everard con el abrigo que creen que llevaba cuando desapareció

La policía publicó dos imágenes de vigilancia de Everard. Dicen que una muestra a Everard, de 33 años, con el mismo abrigo que llevaba la noche en que desapareció.

“Los oficiales continúan pidiendo a las personas que viven en el área, o que estuvieron allí desde las 21:30 horas del miércoles, que revisen cualquier circuito cerrado de televisión o cámaras de tablero que puedan tener y que presenten cualquier información”, escribió la Policía Metropolitana en un comunicado sobre el caso.

“Hasta ahora se han recibido más de 120 llamadas de miembros del público; información de la cual los oficiales están evaluando actualmente como parte de sus extensas investigaciones. La investigación continúa a buen ritmo, con 750 viviendas en la zona visitadas; se están examinando una gran cantidad de grabaciones de CCTV; y búsquedas de espacios abiertos en curso”.

La inspectora jefe detective Katherine Goodwin dijo: “Hemos publicado dos nuevas imágenes de Sarah mientras continuamos buscándola. Échales un vistazo y considera si la viste la noche en que desapareció. Me interesa saber de personas que pueden haber estado en el área desde las 21:30 en adelante”.

Añadió: “Hemos visto una respuesta abrumadora del público no solo en términos de información que nos ha llegado; sino también cómo se utilizan las redes sociales para compartir los llamamientos a lo largo y ancho. Me gustaría agradecer a todos por el apoyo brindado. Está claro que todos quieren ayudarnos a encontrar a Sarah sana y salva”.

“Hemos incautado varias grabaciones de CCTV, pero sabemos que es probable que haya muchas más por ahí. Por favor, incluso si no está seguro, revise el timbre de su puerta o las imágenes de CCTV por si tiene alguna pista. También les pido a los conductores de reparto o a cualquier persona con imágenes de cámara de tablero que hubieran estado en el área de Poynders Road aproximadamente a las 21:30 horas del miércoles que se presenten”.

Según Goodwin, “hemos comprometido importantes recursos para esta investigación, con ayuda proveniente de todo el Met. Quiero dejar claro que en este momento no tenemos información que sugiera que Sarah haya sufrido algún daño y mantenemos una mente abierta en cuanto a las circunstancias. Compartimos el deseo de su familia y amigos de tenerla de regreso a salvo con sus seres queridos”.

4. Couzens trabajó anteriormente como mecánico de automóviles

Policeman Wayne Couzens arrested for murder and kidnap following the disappearance of Sarah Everard, who went missing last week in Clapham. Follow us on Facebook, Instagram, Twitter & Linkedin #globalnetpictures #GlobalNet_Pics #SarahEverard #WayneCouzens #murder #kidnap pic.twitter.com/lowMJ44g1j — GlobalNet Pictures (@GlobalNet_Pics) March 10, 2021

Según Daily Mail, Couzens es “un oficial de protección diplomática con sede en Westminster y tiene que estar armado para su trabajo”. Daily Mail informó que Couzens trabajó como mecánico de automóviles antes de convertirse en oficial de policía hace una década.

La policía le dijo a Daily Mail que también están interrogando a Couzens sobre un caso de exposición indecente que involucra a otra mujer. Las imágenes de vigilancia llevaron a la policía a Couzens como sospechoso, informó Daily Mail.

El sitio informó que la unidad a la que se asignó Couzens “es responsable de la protección de los edificios y embajadas del gobierno, así como de los ministros y jefes de estado visitantes”.

Daily Mail informó que la policía estaba registrando la propiedad de Kent de 200 mil libras esterlinas -casi 280 mil dólares- de Couzens que “está cerca de un bosque” donde la policía está buscando a Everard.

5. La familia de Everard dijo que es extraño que Everard desapareciera

En un comunicado emitido por la policía del Met, la familia de Sarah dijo: “Con cada día que pasa, nos preocupamos más por Sarah. Ella siempre está en contacto regular con nosotros y con sus amigos y es extraño para ella desaparecer así. Anhelamos verla y lo único que queremos es que la encuentren sana y salva”.

“Estamos muy agradecidos con la policía y todos nuestros amigos por todo lo que están haciendo. Estamos desesperados por noticias y si alguien sabe algo sobre lo que le ha sucedido, lo instamos a que se presente y hable con la policía. Ningún dato es demasiado insignificante”.

La policía reveló: “Sarah fue vista por última vez con una chaqueta de lluvia verde, pantalones azul marino con un patrón de diamantes blancos y zapatillas de deporte turquesa y naranja. También se pensaba que llevaba auriculares verdes y un gorro blanco”.

Esta es la versión original de Heavy.com

LEER MÁS: Coby Harris: Violento presencia audiencia en su contra desde casa de la víctima

Sigue a AhoraMismo en Instagram