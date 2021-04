Ruth Madoff: ¿cómo es la vida de la esposa del fallecido estafador Bernie Madoff?

Bernie Madoff, el financiero que estafó a decenas de miles de personas por miles de millones de dólares, murió a la edad de 82 años. Dos de sus tres hijos lo precedieron en la muerte, pero su esposa, Ruth Madoff, aún está viva.

¿Dónde está Ruth Madoff ahora? ¿Cómo es su vida hoy? Ella está viviendo una vida tranquila fuera del ojo público que está muy lejos del estilo de vida lujoso de su esposo. La última vez que los medios de comunicación la encontraron, estaba viviendo en Old Greenwich, Connecticut, para estar cerca de sus nietos, pero les dijo a los medios que no quería hablar.

La causa de muerte de Bernie Madoff se ha determinado como “causas naturales”. Sin embargo, también padecía una enfermedad renal terminal.

Esto es lo que necesita saber:

Ruth Madoff vivía hasta hace poco en Connecticut

La esposa de Madoff, Ruth, todavía está viva. Según NBC New York, Ruth Madoff nunca fue acusada de estafa y no se divorció de su esposo.

Se supo por última vez que Ruth Madoff vivía en Old Greenwich, Connecticut, según el New York Post, que la localizó. Ruth se negó a concederles una entrevista. The Post informó que se mudó a esa comunidad para estar más cerca de sus nietos en 2012.

Ella había estado viviendo en Boca Raton, Florida. The Post informó que Ruth se vivía sola en Old Greenwich y pasaba las mañanas ven una tienda de bagels. Tenía 76 años en 2017, cuando el Post la rastreó allí. Según el Post, en un acuerdo con los fiscales en el que renunció a la mayor parte de su riqueza, a Ruth Madoff se le permitió quedarse con $ 2.5 millones. Durante un tiempo vivió con su hijo Andrew, pero murió de cáncer.

Ruth a visto a actrices de Hollywood interpretarla a lo largo de los años, incluida Michelle Pfeiffer.

Ira Sorkin, un abogado que representó a Bernie, dijo de Ruth: “Ha sufrido más allá de lo imaginable. No podía salir de su apartamento para tomar una taza de café sin que la acosaran”.

En 2019, según CNBC, Ruth “acordó pagar $ 594,000 y entregar sus activos restantes cuando ella muriera para resolver todos los trámites económicos restantes”.

El Greenwich Times dijo que entre los vecinos de Old Greenwich de Ruth Madoff nadie hablaba mal de ella y algunos incluso expresaron simpatía.

Ruth Madoff dio una vez una entrevista en televisión en la que llamó a su esposo “el villano” y dos de sus hijos murieron jóvenes

Ruth Madoff on the day Bernie confessedIn a preview for a story which will air on "60 Minutes," Morley Safer speaks with Ruth Madoff about the day her husband Bernie confessed his Ponzi scheme to her. 2011-10-27T23:39:24Z

Ruth Madoff dijo a Today en 2011: “El villano de todo esto está entre rejas”.

También concedió una entrevista a 60 Minutes en 2011. Le dijo a CBS que los dos habían pensado en suicidarse. “No sé de quién fue la idea, pero decidimos suicidarnos porque lo que estaba pasando era horrible”. Ambos tomaron pastillas pero se despertaron a la mañana siguiente.

El hijo de Madoff, Mark, “se ahorcó con una correa de perro el año pasado en el aniversario del arresto de su padre”, informó NBC New York.

Su otro hijo, Andrew, murió de cáncer a los 48 años. Los Madoff tienen un hijo vivo, Peter, quien recibió una sentencia de 10 años de prisión, según AP.

Bernie Madoff, quien murió en prisión, estaba enfermo terminal

La Oficina Federal de Prisiones dijo a la AFP: “Podemos confirmar que Bernard Madoff falleció el 14 de abril de 2021 en el Centro Médico Federal (FMC) Butner, Carolina del Norte”. Dijeron que la causa de la muerte la determinaría un médico forense.

Pero el abogado de Madoff dijo que tenía una enfermedad terminal. Según CNBC, Madoff fue el autor intelectual del “mayor fraude de inversión en la historia de Estados Unidos”, un esquema de fraude con el que estafó $ 65 mil millones. Se declaró culpable en 2009 y murió en prisión.

Según Yahoo Finance, el abogado de Madoff, Brandon Sample, dijo que tenía una enfermedad terminal y que “quería salir de la cárcel para morir”.

Dijo en ese momento que Madoff tenía “enfermedad renal terminal, entre otras afecciones médicas graves”, informó Yahoo Finance.

“La Oficina de Prisiones concluyó en septiembre de 2019 que Madoff tenía menos de 18 meses de vida debido a la naturaleza terminal de su insuficiencia renal”, escribió Sample, según la publicación. La solicitud de libertad por compasión fue denegada.