Rusia ataca a civiles en Ucrania: Bombardeo a panadería deja al menos 13 muertos

🔴 #COREPERII has agreed to invite the @EU_Commission to present an opinion on each of the applications for EU membership submitted by Ukraine, Georgia and Moldova.⤵️ 1/2 #EU2022FR pic.twitter.com/HPOCerxYEn

— Présidence française du Conseil de l’UE 🇫🇷🇪🇺 (@Europe2022FR) March 7, 2022