Periodista es violentado en vivo por soldados ucranianos: “Me están apuntando” – Video

Jorge Said, periodista chileno que cubre la guerra entre Rusia y Ucrania desde Kiev, fue protagonista de un tenso momento al ser apuntado por militares ucranianos mientras realizaba una salida en vivo para el programa Tu día, que se emite por Canal 13 de Chile.

Said se encontraba realizando un recorrido por las calles de Kiev, relatándoles esas postales a las dos conductoras del programa. En un momento se cruzó con una tropa de militares ucranianos que le ordenaron detenerse.

“Acá vienen los militares de nuevo y ahora vienen muy agresivos”, alcanza a decir Said a las conductoras antes de que se escuche un disparo. Ese sonido paralizó a las periodistas que se encontraban en el estudio.

El corresponsal reapareció en pantalla y llevó tranquilidad a sus compañeros. Dejó en claro que no había sufrido heridas de ningún tipo.

“Estoy muy bien. Lo que pasa es que ellos (los militares) están haciendo control y aquí hay disparos… Están muy nerviosos hoy”, dijo el corresponsal Jorge Said.

“Hoy estaban muy nerviosos con los periodistas, porque les insisto, creen que hay mucha gente espía acá. Yo no sé, no he visto pero lo que he visto es que hay muchos comentarios de gente que estaría marcando con los teléfonos algunos blancos, por lo tanto, ellos creen que estamos marcando con gps o algo así”, agregó el periodista.

Jorge Said había intentado hablar con militares ucranianos

Según les contó a sus compañeras, Jorge Said intentó tres veces establecer contacto con militares ucranianos antes de salir al aire.

“No era porque se me acabara la batería o se cayera la señal, yo corté porque no quería hablar porque estaba con los militares y no estaban con la misma disposición que ayer, que eran muy amables”, expresó.

Luego explicó que el disparo, realizado al aire por uno de los militares ucranianos, había sido efectuado con el objetivo de espantarlo de ese lugar porque su vida corría peligro.

“Porque seguramente yo no entendí la instrucción (que ellos le estaban dando). Seguramente la instrucción no era que yo me fuera, sino que me tirara al suelo… Aquí hay un problema de idiomas enorme”, dijo.

Jorge Said tenía pasaporte estadounidense

El corresponsal de guerra Jorge Said superó su mal momento con militares ucranianos exhibiendo el pasaporte estadounidense, su segunda nacionalidad además de la chilena.

“Cuando mostré el pasaporte cambió todo. Estados Unidos es el aliado acá”, contó.

Pese a haber superado ese mal momento, Said no la pasa bien en Kiev. El de este jueves no fue el primer incidente que tuvo con militares ucranianos.

“En estos momentos hay muchísimas sirenas y bombazos en ambos lados. También hay militares que están llegando en este momento frente a mí. Están llegando militares y están poniendo unas estructuras. Han llegado 300 militares aproximadamente, están casi todos dentro del metro y están colocando una especie de miguelitos gigantes en ambos lados”, narró el corresponsal de Canal 13 de Chile.

