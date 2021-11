Estas son las víctimas de la tragedia del Astroworld Festival en Houston [FOTOS]

Ocho personas murieron en una oleada de gente en el Festival Astroworld de Travis Scott en Houston, Texas, el viernes 5 de noviembre de 2021. Las víctimas tienen entre 14 y 27 años de edad. Cinco de las víctimas eran de Texas, mientras que dos viajaron a Houston desde Illinois y otro desde Washington.

Al menos 25 personas fueron hospitalizadas durante el desastre en el festival de conciertos y otras fueron tratadas en el lugar, dijo el alcalde de Houston, Sylvester Turner, en una conferencia de prensa. Cerca de 50.000 personas asistieron al concierto en el NRG Stadium.

Los familiares identificaron a las víctimas como John Hilgert, de 14 años; Brianna Rodríguez, de 16 años; Franco Patiño, de 21 años; Jake Jurinek, 20 años; Axel Acosta, 21 años; El danés Baig, 27 años; Rudy Peña, 23 años; y Madison Dubiski, de 23 años. Varias personas más fueron hospitalizadas y más de una docena seguían en tratamiento el domingo 7 de noviembre, dijeron las autoridades. Sus condiciones no se conocieron de inmediato.

Las causas de la muerte y otros aspectos del trágico incidente siguen bajo investigación, dijeron funcionarios de Houston el 7 de noviembre. Turner dijo a los periodistas: “Hay muchas preguntas sin respuesta. Durante los próximos días, varias semanas, podría ser incluso más largo, analizaremos en profundidad todo lo que sucedió, por qué sucedió, qué medidas podemos tomar para avanzar para mitigar un incidente de este tipo”.





Travis Scott, un rapero nacido en Houston, actuaba en el escenario mientras la multitud declaraba un incidente con víctimas masivas. Scott emitió un comunicado en Twitter diciendo: “Estoy absolutamente devastado por lo que sucedió anoche. Mis oraciones están con las familias y todos aquellos afectados por lo que sucedió en Astroworld Festival. El Departamento de Policía de Houston cuenta con todo mi apoyo mientras continúan investigando la trágica pérdida de vidas”.

Scott agregó: “Estoy comprometido a trabajar junto con la comunidad de Houston para sanar y apoyar a las familias necesitadas. Gracias al Departamento de Policía de Houston, al Departamento de Bomberos y al parque NRG por su respuesta y apoyo inmediatos. Los amo a todos.”

GoFundMe ha iniciado un centro de ayuda para compartir recaudaciones de fondos verificadas para las familias de las víctimas. Las campañas de GoFundMe verificadas se pueden encontrar aquí. GoFundMe escribió: “El 5 de noviembre, una multitud densamente abarrotada subió al escenario del Astroworld Festival en Houston, Texas. La oleada dejó a muchos asistentes heridos y provocó que ocho personas perdieran la vida en el festival de música. Done a los eventos de recaudación de fondos verificados a continuación para apoyar a las personas y familias afectadas por la tragedia del Festival Astroworld”.

Estas son las víctimas que fueron asesinadas en el Festival Astroworld:

John Hilgert, 14 años

John Hilgert, de Houston, fue la víctima más joven de la tragedia de Astroworld. Hilgert fue identificado por los administradores de Memorial High School, según KTRK. Él era un estudiante de noveno grado en la escuela.

La directora Lisa Weir dijo en un correo electrónico a los padres, según la estación de noticias, “Nuestros corazones están con la familia del estudiante, sus amigos y nuestro personal en Memorial. Esta es una pérdida terrible, y toda la familia de MHS está de duelo hoy “.

El entrenador de béisbol de Hilgert, Justin Higgs, escribió en Instagram: “RIP John Hilgert. ¡Consiguió la Convocatoria a las Grandes Ligas por parte del Todopoderoso! John tuvo un impacto en cualquiera que lo conoció y siempre lo recordaron. Tengo recuerdos de John que nunca olvidaré. Tenías que amar al niño. No había opción, no demasiado porque él era quien era. Le encantaba el juego del béisbol. Fue un privilegio entrenar a este joven. Muchas oraciones están para cualquiera de sus amigos, compañeros de equipo y su familia … especialmente la Sra. Hilgert”.

Higgs agregó: “Uno de los seres humanos más agradables que he conocido. John fue un ángel todo el tiempo que lo conocí … impactando a los demás para siempre y él mismo era una leyenda. La leyenda de John. Volveremos a encontrarnos con John. Hasta entonces, ve por nosotros, amigo mío. Receptor, lanzador, campocorto, gran chico. Vivió su vida al máximo”.

Tracy Faulkner, cuyo hijo de 15 años, Robby Hendrix, era amigo de Hilgert y estaba en el festival de conciertos con él, le dijo al Houston Chronicle: “Todo sobre esa noche fue una tragedia. John era un buen estudiante y atleta y muy educado. Era el joven más dulce e inteligente. Ambos estaban en el mismo lugar al mismo tiempo y uno llegó a casa y el otro nunca lo veremos”.

Brianna Rodríguez, 16 años

La tía de Brianna Rodríguez, Iris Rodríguez, escribió en Facebook: “Se fue de nuestra vista, pero nunca de nuestro corazón. Es con profunda tristeza que descansamos a nuestra amada Brianna Rodríguez. Ella era una hermosa y vibrante estudiante de secundaria de 16 años en Heights HS en Houston TX. Bailar era su pasión y ahora baila hacia las puertas del cielo. Cualquier cosa es muy apreciada”.

Iris Rodríguez agregó: “¿Quién será ahora un extra conmigo? Tú eras mi persona a la que me gusta ir a lo grande o ir a casa. Tu mamá me dijo que siempre Nana eres todo tú y ahora mi mini yo se ha ido. No sé cómo sigues con la vida sabiendo que extrañas a una persona que era la luz de la familia 😢 quien nos dirá cuáles serán nuestros temas navideños, quién puede correr hacia la abuela primero y decir que la obtuve primero y dar el mayor abrazos. Tus abrazos siempre fueron un abrazo fuerte, nunca los volveré a sentir. Nos lo quitaron y nunca volveré a ser el mismo”.

Se ha iniciado una campaña de GoFundMe verificada para ayudar a la familia de Rodríguez. Escribieron en la recaudación de fondos: “Queremos agradecer a todos desde el fondo de nuestro corazón por todo el apoyo y las donaciones. Continúe con sus oraciones por la familia Rodríguez y Mendoza”.

Franco Patiño, 21 años

Franco Patino asistía a Astroworld con su mejor amigo, Jake Jurinek, quien también estaba entre las víctimas que murieron, según The Daily Beast. Patino se graduó de Neuqua Valley High School en Naperville, Illinois, con Jurinek y estudió ingeniería mecánica en la Universidad de Dayton.

El padre de Patiño, Julio Patiño, le dijo a The Daily Beast: “Estaba feliz y comía con su amigo. Se estaba divirtiendo. Estoy en estado de shock, estoy enojado, soy todo lo anterior en este momento. Vi las imágenes cuando la gente empezó a entrar [al evento]. Ya estaba abarrotado. Cuando no pudieron controlar a la multitud, cuando sabían que la multitud se volvería tan ruidosa, el dueño debería haberlo detenido en ese momento. Podrían haber hecho algo antes de que llegara al punto sin retorno”.

El hermano de Patiño, Cesar Patiño, tuiteó: “Mi hermano murió hoy en el concierto. #ASTROWORLDFest … Mi pobre hermano … Acabo de ver su cuerpo en esta aplicación …” Patiño luego tuiteó que estaba conectado con la persona que le dio RCP a Franco en el concierto, “Finalmente encontré al chico que ayudó a mi hermano dándole RCP. Gracias a todos por su ayuda”.

Jake Jurinek, 20 años

Jacob “Jake” Jurinek asistía al concierto con su amigo de la escuela secundaria, Patiño, según The Daily Beast. El nativo de Naperville, Illinois, estaba estudiando en la Universidad del Sur de Illinois en Carbondale, según su página de Facebook.

La familia de Jurinek dijo en un comunicado: “Jake era amado por su familia y por su aparentemente incontable número de amigos por su entusiasmo contagioso, su energía ilimitada y su actitud positiva inquebrantable. Era un ávido fanático de la música, un artista, un hijo, el mejor amigo de muchos y un primo, sobrino y nieto amoroso y querido. Siempre profundamente comprometido con su familia, sus adorados primos más jóvenes lo conocían cariñosamente como ‘Big Jake’, un nombre acorde con su personalidad más grande que la vida”.

Según The Daily Beast, la madre de Jurinek, Alison, murió en 2011, y eso lo acercó a su padre, Ron. Su familia le dijo al sitio de noticias: “En la década posterior, Jake y Ron eran inseparables: asistían a los juegos de los White Sox y Blackhawks, compartían su amor por la lucha libre profesional y pasaban los fines de semana con familiares y amigos en el lugar favorito de Jake, la cabaña familiar en Suroeste de Michigan”.

Axel Acosta, 21 años

Axel Acosta era del estado de Washington y viajó a Houston para asistir al concierto. Él era un estudiante en la Universidad de Western Washington, dijo su familia, donde estaba estudiando para convertirse en programador de computadoras.

Se inició un GoFundMe verificado para ayudar a la familia de Acosta. Cynthia Acosta escribió: “Axel, que también se hace llamar Antonio, desapareció el 5/11/21. Había ido al concierto de Travis Scott en Texas y no pudimos localizarlo desde las 5:00 pm del 5/11/21. Su teléfono fue encontrado en los objetos perdidos y encontrados en el Concierto y no ha vuelto a registrarse en su habitación de hotel. Hemos estado haciendo llamadas sin parar para averiguar dónde podría haber estado”.

Añadió: “Hicimos una publicación en Facebook que se compartió enormemente y pudimos obtener mucha más información de nuestros lugareños que de la propia policía. Hemos llamado para identificar su cuerpo pero hacernos estar fuera del estado no podemos hacer nada hasta que nos saquen las huellas dactilares. Estamos tratando desesperadamente de conseguir el primer vuelo disponible para dirigirnos a Texas para traerlo de regreso a casa y estar con su familia. Si alguien está dispuesto a donar, se lo agradecería mucho. Los fondos se utilizarán para el vuelo a Houston Texas y se utilizarán para cubrir los gastos del funeral”.

Danés Baig, 27 años

Danish Baig era de Euless, Texas, y asistía al concierto con su prometida. Su hermano, Basil Baig, le dijo a WFAA: “Murió salvando a su prometida. Murió tratando de salvar al amor de su vida”. Baig llamó a su hermano, “la persona más asombrosa de todos los tiempos”. Basil Baig escribió en Facebook:

Mi hermano murió en este horrendo evento astromundo que fue manejado mal y supervisado por gente tan horrible. La gente fue pisoteada, caminada y pisoteada. Mi hermano trató de salvar a mi cuñada de estos actos horrendos que le estaban haciendo en el proceso en el que perdió la vida. Mi hermano Danish Baig, un alma hermosa cuya sonrisa iluminaba la habitación y ponía a todos antes que a él. Anoche mostró su acto de valentía para salvar a mi cuñada / su prometido de esas cosas horrendas que se estaban haciendo. Estoy sin palabras y en un verdadero trauma por este evento. Estuve allí y no pude salvar a mi hermano. La gente golpeaba, empujaba y empujaba y no se preocupaba por la vida de nadie. Travis Scott provocó a estas personas y las hizo hacer precisamente eso y más, llamó a la gente al escenario para saltar entre la multitud y no detuvo el espectáculo. Varias personas han perdido la vida y mis oraciones están destinadas a sus pérdidas. En este tiempo de duelo y dolor y tanto dolor, me gustaría que todos oraran por mi familia y mi hermano. Este no es el final de mi familia y yo haremos todo lo posible para asegurarnos de que sea llevado ante la justicia.

Según su página de Facebook, Baig era originario de Karachi, Pakistán, y se graduó de Euless Trinity High School. Trabajó como gerente de distrito para AT&T, según su página de Facebook.

Su prometida, Olivia Swingle, dijo en Facebook: “Gracias a todos los que han dado sus condolencias. No he estado cerca de mi teléfono porque es abrumador y estoy perdido. Mi corazón está destrozado y mi alma me fue quitada. Me amaban de verdad, tenía a alguien que me amaba más que a nada en este mundo y no todo el mundo llega a experimentar ese tipo de amor. Estoy en el infierno. Perdí al amor de mi vida y tengo tantas cosas que quiero decir, pero no puedo expresarlo con palabras en este momento”.

Ella agregó: “Mi bebé, mi amor dio su vida para salvar la mía y pasaré el resto de mi vida asegurándome de que reciba la justicia que se merece. No estaría aquí hoy si no fuera por él, es un héroe y el mundo necesita conocer su historia. Esto fue una absoluta tragedia y no sé cómo sobrevivir. Su familia y seres queridos necesitan tiempo para sanar y llorar, así que, en este momento, comprendan y den a todos el espacio que necesitan para superar esto”.

Basil Baig escribió en Facebook: “Te amo mi hermano. Tengo cicatrices de por vida. Fuiste mi modelo a seguir y tengo mucho dolor en mi corazón. No puedo creer que te haya perdido. Eras lo más cercano a mí, me siento tan perdido. Quiero que sepas que pasaste la prueba de la vida. Tu valentía y tu valentía nunca pasarán desapercibidos. Eres todo y el mundo para mí. No puedo creer que ya no estés con nosotros. Te amo con todo mi corazón. No puedo dejar de llorar y sentir dolor”

Añadió: “Siempre te admiraré hermano y te haré sentir orgulloso. Nunca te defraudaré. Que descanses en paz y que Allah te acoja bajo su protección. Te merecías el mundo y más y no puedo creer que te haya perdido. Mi corazón sufre un dolor constante. Solo sé que te amo y que te llevaré ante la justicia”.

Rudy Peña, 23 años

Rudy Pena era de Laredo, Texas, según el Laredo Morning Times. Su hermana, Jennifer Peña, le dijo al periódico: “Mi hermano era la persona más dulce, amigable, extrovertida, tenía muchos amigos porque siempre estaba ahí para todos. Sí, era un gran fan de Travis, amaba su música”.

Su prima, Kimberly Escamilla, escribió en Facebook: “Rip para mi primo, te extrañaremos, no puedo creer que esto te haya pasado en el concierto”. 😭😭😭 ¡¡Siempre estamos sonriendo y tan amables !! ¡Y tan guapo! 🥺 ¡¡Te amo !!”

Según su Facebook, Pena estudió en Laredo College. Se graduó de Nixon High School. Su amiga, Stacey Sarmiento, le dijo a The Associated Press: “Rudy era un amigo íntimo mío. Nos conocimos en la secundaria. Era un atleta … Traía felicidad a dondequiera que iba. Era fácil llevarse bien con él. Fue como vibraciones positivas de él en todo momento. Todos vinimos a pasar un buen rato … fue horrible allí”.

Madison Dubiski, 23 años

Madison Dubiski fue identificada como una de las víctimas por su madre, Michelle Dowling Dubiski. Según su página de Facebook, Madison Dubiski vivía en Houston y era originaria de Cypress, Texas, donde se graduó de Cypress Fair High School. Dubiski estudió en la Universidad de Mississippi y trabajó en Rhino Marketing Worldwide y anteriormente trabajó en Houston Magazines.

Riley Dimeo escribió en Facebook: “Después de la tragedia del 5 de noviembre de 2021 en Astroworld, siempre me faltará un pedazo de mi corazón. Las palabras nunca podrán describir el dolor de perder a mi mejor amiga, guardiana secreta, mariquita y alma gemela, Madison Alexis Dubiski. Nunca había conocido un amor y una amistad tan puros hasta que Madison llegó a mi vida y no estoy realmente seguro de cómo continuará la vida sin ella. Si tuvieras la suerte de conocer a mads, sabrías lo hermosa, dulce, amable, generosa y cariñosa que era en realidad”.

Ella agregó: “Tenía una manera especial de hacer que cada persona que encontraba en la vida se sintiera especial, apreciada y aceptada sin importar nada. Todavía no puedo entender esta tragedia o aceptar el hecho de que ella se ha ido. La justicia vendrá para nuestra chica. Solo sé que ella es el ángel más fabuloso del cielo. Fue un verdadero honor llamarte mi mejor amiga y ahora mi ángel de la guarda. Te amare por siempre. Hasta que nos volvamos a encontrar, mariquita”.

