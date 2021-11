Al menos 8 muertos en avalancha humana durante concierto de Travis Scott [VIDEOS]

Han surgido videos gráficos del concierto de Travis Scott en Houston, Texas, en el que una estampida ayudó a provocar la muerte de al menos ocho personas. Puede ver algunos de los videos a lo largo de este artículo, pero tenga en cuenta que son gráficos e inquietantes.

“Anoche fue trágica en muchos niveles, y esta es una investigación muy, muy activa. Probablemente estaremos en ello durante bastante tiempo para determinar qué sucedió exactamente”, dijo el alcalde de Houston, Sylvester Turner, en una conferencia de prensa sobre la tragedia en AstroWorld Fest el 5 de noviembre de 2021.

“Según nuestra información más reciente, se reporta que ocho personas murieron en el evento de anoche”, dijo en una conferencia de prensa, indicando que no recordaba nada “de esta magnitud” que hubiera tenido lugar antes en Houston.

Travis Scott speaks out following the tragedy at the Astroworld Festival. pic.twitter.com/BzU9abBp3N — Pop Crave (@PopCrave) November 7, 2021

El subdirector ejecutivo de HPD, Larry Satterwhite, le dijo a ABC13: “Una vez que comenzamos a tener el incidente de víctimas en masa, comenzaron la RCP en varias personas, y sucedió de una vez. Parecía que sucedió en el transcurso de solo unos minutos. De repente, tuvimos a varias personas en el suelo experimentando algún tipo de paro cardíaco o algún tipo de episodio médico”.

Esto es lo que necesita saber:

Los videos plantearon inquietudes sobre la reacción de Scott

Un video muestra a Scott continuando cantando mientras un asistente al concierto aparece herido entre la multitud. Turner dijo que las autoridades estaban hablando con “la gente de Travis Scott”, testigos y personas hospitalizadas, para tener una mejor idea de “lo que salió mal … cuáles fueron los pasos en falso”.

Dijo que mirarían “tanto video como sea posible”, además de los planes de seguridad.

#ASTROWORLDFest “The show must go on” is not meant to be taken literally when people are dying. I hope the families of those lost and all those in attendance who did help the injured are being supported right now. #TravisScott pic.twitter.com/tGrJ6gBeqE — Ann (@CrimsonGrad) November 6, 2021

¿Quiénes fueron las víctimas? Sus nombres no han sido revelados, pero el alcalde dijo: “En cuanto a sus edades, uno tiene 14 años, uno tiene 16, dos tienen 21 años, dos tienen 23, uno tiene 27 y uno se desconoce en este momento. Entonces un total de ocho que se reportan muertos. Se ha notificado a seis de los ocho miembros de la familia y sabemos que al menos uno está fuera del condado de Houston Harris”.

Turner agregó: “Anoche, 25 fueron trasladados al hospital. Trece siguen hospitalizados, incluidos cinco menores de 18 años. No se ha informado de la desaparición de nadie. Cuatro de los 25 han sido dados de alta del hospital:

Había 528 agentes de policía de Houston que proporcionaban seguridad y 755 personas que representaban la seguridad privada de Live Nation, dijo Turner.

Travis Scott nods and smiles as people scream “HELP!” at #ASTROFEST. pic.twitter.com/hnmsII3rzH — Drama For The Girls (@dramaforthegirl) November 7, 2021

“Hay muchas preguntas sin respuesta”, dijo Turner. Advirtió a las personas que no “compren los rumores” en las redes sociales.

Just in case some of you didn’t see it. You can clearly see two people desperately try to resuscitate two young adults and or teens during Travis Scott’s festival. The look on these teens faces is heartbreaking. #astroworld pic.twitter.com/9oiegQe1sE — THEREL3VENT🦚 (@THERELEVANT6) November 7, 2021

“Fue como el infierno”, dijo Nick Johnson, de 17 años, a The New York Times. “Todo el mundo estaba en la parte de atrás, tratando de correr hacia el frente”.

“La gente literalmente agarraba y pellizcaba mi cuerpo tratando de levantarse del suelo”, dijo Chris Leigh, de 23 años, al Times. “Estaba luchando por mi vida; no había salida”.

You can’t tell me Travis Scott didn’t see this kid getting resuscitated while he was up there doing the robot #ASTROWORLDFest pic.twitter.com/cjqsiK29BS — damn (@DexterL07617514) November 6, 2021

“Jóvenes con un futuro brillante: ésas eran las personas que asistieron al evento”, dijo Lina Hidalgo, ejecutiva del condado de Harris.

everyone was yelling to stop and you still continued with the show how can you explain this bro pic.twitter.com/2UQRPZt144 — sergen (@s9rgen) November 6, 2021

Dijo que su equipo estaba tratando de “desenredar tanto como podamos sobre lo que podría haber llevado a esto”.

Un guardia de seguridad fue ‘pinchado’

El jefe de policía Troy Finner dijo que un oficial de seguridad recibió un pinchazo en el cuello mientras inmovilizaba a un espectador y fue revivido con Narcan. “El personal médico notó un pinchazo que era similar a un pinchazo que recibiría si alguien intentara inyectarse”, dijo en la conferencia de prensa.

Según Hidalgo, “Quizás los planes fueron inadecuados, quizás los planes fueron buenos pero no se siguieron, quizás fue algo completamente diferente”.

Dijo que Live Nation y AstroWorld elaboraron un plan de seguridad y del sitio con las agencias de la ciudad de Houston y el condado de Harris.

My experience at Astroworld. RIP to those who lost their lives that night. #astroworld #travisscott pic.twitter.com/Bwo7KOAtol — maximiliano alvarado (@MaxiPad32) November 6, 2021

Según el New York Times, Scott “continuó tocando su conjunto de música, animando a la multitud a veces, en otras ocasiones haciendo una pausa para reconocer que algo parecía estar mal”. Live Nation detuvo el concierto temprano, pero pasaron 40 minutos después de que comenzara el incidente, según The Times.

Why didn’t you do anything???? what the hell pic.twitter.com/fLcCIVAUv9 — ElsaKrasniqi (@ElsaDorentina) November 7, 2021

En la conferencia de prensa, el jefe de policía de Houston, Troy Finner, defendió la decisión de no cerrar repentinamente el concierto, diciendo: “No se puede cerrar cuando hay 50.000 y más de 50.000 personas. Tenemos que preocuparnos por los disturbios, los disturbios, cuando tienes un grupo que es tan joven”.

Travis Scott ask "Who asked me to stop?" While fans die in the crowd. #ASTROWORLDFest pic.twitter.com/tqbTMieOHy — SergeantWaters 🇺🇸 🪖 (@sergeant_waters) November 7, 2021

“Podrían haber tenido más de 200.000 personas en este lugar; este lugar estaba limitado a 50,000 ”, dijo el jefe de bomberos de Houston, Samuel Peña, en la conferencia de prensa.

“Teníamos más seguridad allí que en los juegos de la Serie Mundial”, dijo Turner.

The Times informó que la causa más común de muerte en tales situaciones es la asfixia compresiva, lo que significa que las vías respiratorias de las personas están restringidas por la multitud.

