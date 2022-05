Richard H. Medley: ¿cuándo murió el esposo de Dorinda Medley?

Dorinda Medley, estrella de la serie de telerrealidad Real Housewives of New York City, perdió inesperadamente a su esposo Richard Medley en 2011. Aunque Medley había intentado mantener en privado la causa de la muerte de su difunto esposo, el Washington Post informó que murió debido a problemas hepáticos.

Richard, que sólo tenía 60 años en el momento de su muerte, había sido hospitalizado en el Centro Médico Presbiteriano de Nueva York durante su enfermedad, según Radar Online. La pareja estuvo casada durante seis años después de que Medley regresara a la ciudad de Nueva York.

¿Cómo se conocieron Richard Medley y Dorinda?

Proveniente de Rochester, NY, Richard sirvió en la Fuerza Aérea de los EEUU de 1970 a 1973. Se graduó de la Universidad Estatal de Ohio en 1975 con una licenciatura en ciencias políticas. Más tarde obtuvo su doctorado en el mismo campo de Yale, según Earn The Necklace.

Medley conoció a su difunto esposo cuando ella le vendió una casa adosada, según su biografía de Bravo. Richard fue asesor de fondos de cobertura en George Soros y economista jefe del Comité Bancario de la Cámara de Representantes de EEUU. Juntos, la pareja trabajó en la recaudación de fondos para una variedad de causas con diferentes celebridades y políticos, incluidos Brad Pitt, Angelina Jolie y Hillary Clinton.

Richard Medley tuvo cargos importantes en la política

Richard también fue asistente y redactor de discursos del Capitolio, según ENT. Fue jefe de personal del partido demócrata en el Senado de los Estados Unidos cuando trabajaba para el Congreso y, en 1984, fue el redactor de discursos de la candidata a la vicepresidencia, Geraldine Ferraro. Medley es conocida por hablar más sobre política en RHONY en comparación con las otras damas en el programa.

Medley y Richard se casaron en 2005 y tuvieron una ceremonia pequeña e íntima en el hotel Four Seasons.

Aunque Medley no habló mucho sobre la causa de la muerte de Richard o la enfermedad que le quitó la vida, ha hablado a menudo sobre su difunto esposo en el pasado. “Richard fue el amor de la vida de Dorinda, y su muerte la golpeó muy, muy fuerte”, informa Radar. “Richard siempre será el amor de su vida”.

The Real Housewives of New York se transmite los miércoles por la noche a las 9 PM, Hora del Este, en Bravo. Sintonice para seguir RHONY.