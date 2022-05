La ciudad de Houston pagó 240.000 dólares a un programa de televisión para un rodaje

Cuando los productores de The Bachelor seleccionan un lugar para que el elenco lo visite durante la filmación, no solo van a donde creen que se divertirán más. Según un artículo del 23 de mayo de 2022 en el sitio web KTRK-TV de Houston, los productores optaron por llevar al elenco de la temporada 26 (la temporada de Clayton Echard) a Houston, Texas, porque la ciudad les pagó $240,000 en dólares de los contribuyentes para hacerlo.

¿Por qué harían eso? Pues para atraer visitantes a la ciudad, según la agencia pública que tiene como función promocionar la metrópoli: Houston First Corporation (HFC). Según lo informado por KTRK-TV, HFC hizo un trato con The Bachelor porque pensaron que mostrar los restaurantes, lugares de interés y otros puntos de interés de la ciudad en un programa de televisión nacional generaría más ingresos que el casi cuarto de millón de dólares que invirtieron.

Los residentes de Houston expresan con valentía sus opiniones

KTRK-TV informa que los contribuyentes en Houston no estaban felices de enterarse de esta operación. Un residente dijo: “Eso es una locura. No pensé que realmente pagarían para traerlos aquí”.

Otro residente dijo: “Creo que es demasiado caro. Ya obtienen suficientes ganancias del programa, entonces, ¿por qué todavía intentan cobrarnos a Houston por venir a Houston?”

Houston hizo un trato similar con el reality show de competición de cocina Top Chef por un monto no revelado. Si la inversión valió la pena o no está en debate. Según KTRK-TV, el editor de estilo de vida local Steven Devadanam dijo, “el valor que la ciudad obtiene al ser parte de programas nacionales como The Bachelor y Top Chef no se puede comparar con un anuncio de televisión de 30 segundos”.

¿Valió la pena la inversión?

El valor de la inversión de $240,000 aumentó un poco porque el acuerdo original era transmitir un episodio en Houston, pero ABC terminó emitiendo dos. Esto se debe principalmente a que sucedieron muchas cosas en Houston, con Echard y las solteras jugando al fútbol en el NRG Stadium.

Es difícil rastrear si Houston recuperó su dinero y en qué medida. Sin embargo, el gerente general de un hotel local donde se hospedó el personal de producción durante su viaje a Houston, afirmó que “después de que se emitieran los episodios de The Bachelor en Houston, hubo un aumento en los visitantes que preguntaron dónde estaban ciertas localizaciones que aparecían en el programa”, informa KTRK-TV.

Robin Wong, dueño de un restaurante cuyo establecimiento fue parte de la filmación, estaba entusiasmado. Wong no sabía que Houston realmente le pagó a The Bachelor para que viniera allí, pero disfrutó de la experiencia y está “contento de que la escena gastronómica de Houston se presente en la televisión nacional”. Según KTRK, “cree que vale la pena el costo”.

Los usuarios de Reddit tienen diversidad de opiniones sobre si Houston hizo el movimiento correcto o no. Un usuario publicó: “El impacto económico de la filmación de The Bachelor aquí eclipsará los $ 240k pagados por la ciudad. Inversión bastante razonable en mi opinión.”

Otro usuario de Reddit respondió: “Esta actitud de laissez-faire en todo el país cuando se trata de subsidiar y otorgar exenciones de impuestos a las grandes empresas es exactamente la razón por la cual nuestros parques, carreteras y escuelas son una mierda. Tiene que parar”.