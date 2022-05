¿Cómo y cuándo murió el Dr. Sebi, que decía tener la cura del sida?

El Dr. Sebi murió el 6 de agosto de 2016. Su causa de muerte fue por complicaciones por neumonía, según The Source. El Dr. Sebi era conocido como un herbolario, sanador, patólogo y bioquímico vegetariano.

Sebi, cuyo verdadero nombre era Alfredo Darrington Bowman, murió mientras estaba en prisión en Honduras. Había sido acusado de lavado de dinero, según el medio.

Le sobreviven sus 17 hijos.

Esto es lo que necesita saber:

Varias complicaciones pueden ocurrir en pacientes con neumonía, especialmente cuando el paciente es anciano

Los detalles explícitos de lo que le sucedió a Sebi mientras estaba en la cárcel no se han hecho públicos. Sin embargo, pueden ocurrir complicaciones por neumonía y no son tan infrecuentes en pacientes de edad avanzada.

Según la Clínica Mayo, las complicaciones más comunes incluyen bacterias en el torrente sanguíneo (que pueden causar insuficiencia orgánica), dificultad para respirar (que puede dañar los pulmones del paciente), acumulación de líquido alrededor de los pulmones (que puede causar una infección y puede requerir cirugía), y/o un absceso pulmonar (que a menudo se trata con antibióticos).

El CDC informa que hay aproximadamente 1 millón de nuevos casos de neumonía cada año. De esos casos, unas 50.000 personas mueren a causa de la enfermedad.

El Dr. Sebi tenía 82 años en el momento de su muerte.

Su muerte no fue cubierta por ningún medio de noticias importante

A pesar de tener muchos seguidores que incluían a varias celebridades (desde Michael Jackson hasta Lisa “Left Eye” Lopes), la muerte del Dr. Sebi no fue cubierta extensamente por ninguno de los principales medios de comunicación.

Muchas personas creían que era un estafador y se negaron a contar su historia. Sebi fue quizás mejor conocido por sus afirmaciones de que había encontrado una cura para el SIDA.

“Los teóricos de la conspiración creen que la falta de atención prestada a las enseñanzas del Dr. Sebi, la falta de publicidad en torno a sus éxitos informados y el misterio que rodea su arresto y muerte es porque, como cualquier estafador callejero puede decirle, no hay dinero en la cura: el dinero está en la enfermedad. El negocio farmacéutico no sólo te necesita enfermo, sino que no gana dinero si estás bien”, informó The Root poco después de la muerte de Sebi.

Nipsey Hussle estaba trabajando en un documental sobre él y algunos teóricos de la conspiración creen que Hussle fue atacado debido a su conexión con Sebi

El rapero Nipsey Hussle estaba trabajando en un documental sobre el Dr. Sebi. Sin embargo, el 31 de marzo de 2019, ese proyecto se detuvo cuando Nipsey fue asesinado a tiros en Los Ángeles.

En una entrevista con The Breakfast Club, se le preguntó a Nipsey sobre el Dr. Sebi y el documental y habló sobre por qué quería que sucediera.

“Creo que la historia es importante. Creo que es una narrativa poderosa. ¿Sabes a lo que me refiero? Imagínese esto, cualquiera en esta sala, si pudiera decir: ‘Oye, alguien curó el SIDA’. Diría: ‘Sí, claro’. Y luego puedo mostrarles un ejemplo de él yendo a juicio, demostrando en un tribunal, ante un jurado, que curó el sida. Me interesaría eso”, dijo Nipsey en la entrevista, que puedes ver en el video de arriba.

Algunas personas creen en una teoría de la conspiración que sugiere que el Dr. Sebi fue asesinado por las Corporaciones Médicas de EEUU porque afirmó tener una cura para el sida. Algunas personas sugieren que el Dr. Sebi también fue atacado por el mismo grupo que mató a Nipsey por dinero.

“Hay muchos que creen que el Dr. Sebi, que no era un médico con licencia, se convirtió en una amenaza para una industria médica multimillonaria que no solo depende de la enfermedad continua sino que también la necesita; se beneficia de ello”, informó The Root.