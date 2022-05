Luis Ruelas, ante un tribunal por un caso de bancarrota de 1,6 millones de dólares

Una compañía con la que está asociado la estrella de The Real Housewives of New Jersey Luis “Louie” Ruelas debe comparecer ante el tribunal para una audiencia en su caso de bancarrota de $1.6 millones relacionado con una serie de demandas presentadas en un tribunal federal en 2021.

Produce Depot LLC tiene una audiencia judicial en el tribunal federal de Nueva York el 26 de mayo. El empresario prometido de Teresa Giudice figura en los documentos judiciales como socio de la empresa, pero ha dicho en documentos legales que no tenía control directo sobre el mayorista de productos agrícolas con sede en el Bronx.

Produce Depot LLC se declaró en bancarrota voluntaria en el Distrito Este de Nueva York en marzo de 2022 en medio de múltiples batallas legales, registros judiciales obtenidos por Heavy. Ruelas se nombra en los documentos, que se pueden leer aquí, pero él personalmente no se declaró en bancarrota.

El drama legal para la empresa de Ruelas comenzó con las demandas presentadas por dos proveedores que acusaban a Produce Depot de no pagarles el dinero que les debían por los pedidos, según documentos judiciales obtenidos por Heavy. La declaración de bancarrota del Capítulo 11 revela que Produce Depot le debe dinero a varios acreedores, por un total de más de $1.6 millones. Produce Depot se fundó en 2019, según la oficina del Secretario de Estado de Nueva York.

Los documentos judiciales presentados por el abogado de Produce Depot muestran que Ruelas posee el 60% de la compañía a través de Book 3 LLC, con sede en Nueva Jersey. La empresa también es propiedad de Gaetano “Guy” Balzano, según muestran los registros. Según documentos judiciales, Produce Depot vendió $10.3 millones en productos en 2020, pero después de los gastos, terminó el año con una pérdida de $878,741. Heavy no pudo contactar de inmediato a los abogados y representantes de Ruelas y su compañía para que hicieran comentarios.

Una empresa de Minnesota dice que el almacén de productos agrícolas de Louie Ruelas no les pagó $113,404 por un pedido de frutas y verduras frescas en 2020

Según la demanda interpuesta por C.H. Robinson Worldwide Inc., un proveedor con sede en Eden Prairie, Minnesota, la empresa de Luis Ruelas, Produce Depot, no pagó $113,404 por pedidos de frutas y verduras frescas entregados entre octubre de 2020 y noviembre de 2020. Produce Depot compró pedidos a granel de piña, manzanas, tomates y boniatos de C.H. Robinson, según muestran los registros.

La demanda aún está en curso, pero ha estado en suspenso debido a la declaración de bancarrota. El 3 de mayo se celebró una conferencia de conciliación. La demanda nombra a Ruelas y su Book 3 LLC individualmente junto con Produce Depot. Pero Ruelas cuestiona la afirmación de que él tenía el control de los negocios diarios de la empresa.

Produce Depot resolvió otra demanda con un proveedor que dijo que habían sido estafados en un pedido de aguacate de $127,000

Se presentó otra demanda contra Produce Depot en una corte federal en julio de 2021. Prometo Produce, con sede en California, afirmó que la compañía de Ruelas les debe $127,540 después de no pagar los pedidos de aguacate entre agosto y septiembre de 2020. Ruelas y sus socios presentaron una reconvención contra Prometo Produce, acusando al vendedor de aguacate con sede en California de incumplimiento de contrato.

El abogado de Ruelas afirma en el expediente judicial que Prometo Produce se presentó como un productor de aguacate, pero en realidad la empresa actúa como intermediario para revender aguacates de México. Produce Depot también argumentó en su reconvención que los aguacates que Prometo Produce les vendió “sufrieron varios defectos de fin de temporada y no tenían la calidad necesaria o apropiada para la venta”.

Prometo Produce ahora figura como uno de los deudores en la declaración de quiebra de Produce Depot y una audiencia para aprobar el acuerdo está programada para el 15 de junio de 2022, según los registros obtenidos por Heavy.

Produce Depot ha tenido otros problemas legales a lo largo de los años. En abril de 2021, R & L Sunset Produce demandó a Produce Depot en un tribunal federal de Nueva York, acusando a la empresa de no pagar $101 594 en pedidos de frutas y verduras. Esa demanda se resolvió en junio de 2021.

En marzo de 2021, Green Light Go Inc. acusó a Produce Depot de no pagar $77,200 en pedidos. Un juez federal emitió un fallo contra Produce Depot ordenando a la empresa pagar a Green Light Go el dinero que debía más los intereses. Northeast Banana Corp. demandó a Ruelas y Produce Depot en febrero de 2021, diciendo que le debían $44,900. Cedro Bananas demandó a Produce Depot por $283,191 en facturas impagadas en enero de 2021. New Eastern Fresh Produce demandó a Produce Depot alegando que se le debían $77,626, más intereses.