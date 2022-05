Se revela el nombre de un juez que vuelve a Dancing With the Stars: ¿quién es él?

La temporada 31 de Dancing With the Stars tiene otro miembro del elenco que definitivamente regresa de temporadas anteriores. Bruno Tonioli, juez desde hace mucho tiempo del concurso de baile, confirmó su regreso al espectáculo.

Tonioli dejó oficialmente Strictly Come Dancing en mayo de 2022 después de meses de rumores de que dejaría el programa. El programa se transmite al mismo tiempo que Dancing With the Stars y Tonioli a menudo aparecía en los dos programas.

Tonioli deja Strictly Come Dancing

Ahora, Tonioli ha confirmado que viajar entre Gran Bretaña y Estados Unidos una vez a la semana es demasiado difícil y que se quedará en Los Ángeles para filmar Dancing With the Stars en lugar de Strictly Come Dancing. Dijo que dejaría el programa durante una entrevista con The One Show de la BBC.

“Pasar tanto tiempo en el aeropuerto ya no es como antes”, compartió. “Creó una situación que era insostenible”.

Dijo que fue su propia decisión dejar Strictly Come Dancing y que no lo obligaron a hacerlo. Elogió a su reemplazo, Anton Du Beke, quien ha estado en el programa durante varias temporadas como juez después de 16 años como bailarín profesional.

“Anton, has hecho un trabajo fantástico, te lo mereces”, compartió.

Tonioli se centrará en Dancing With the Stars en lugar de Strictly Come Dancing para la próxima temporada.

Tonioli calificó el cambio de DWTS a Disney Plus como un “gran éxito”

Tonioli calificó el cambio de ABC a Disney Plus, que se anunció a principios de abril, como un “gran éxito” para el programa en la entrevista de la BBC.

“Dancing With the Stars se ha mudado a Disney Plus, lo cual es un gran éxito”, compartió. “Se transmitirá en vivo, lo cual es un gran éxito. Es muy, muy emocionante”.

También dijo que podría volver a unirse a Strictly en un futuro.

“No me he ido para siempre. Siempre seré parte de la familia. Creamos este espectáculo”.

Los jueces de la nueva temporada de Strictly Come Dancing, que se emitirá en otoño, son Anton Du Beke, Shirley Ballas, Craig Revel Horwood y Motsi Mabuse.

Antes de que se anunciara la marcha de Tonioli, Ballas dijo que pensaba que el programa podría dar espacio tanto a Du Beke como a Tonioli, compartió con The Mirror.

“Espero que Anton se quede. Podríamos tener cinco asientos”, dijo al medio.

Ella agregó: “Acabo de hacer la gira con Bruno y él estaba en forma. No hay nadie como Bruno. Es una fuerza a tener en cuenta”.

Dancing With the Stars regresará en el otoño de 2022 en un nuevo canal. El programa ahora se transmitirá en vivo exclusivamente en Disney + en lugar de ABC.