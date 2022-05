Deavan Clegg y Jihoon Lee: simularon una relación en un programa de TV por dinero

Una estrella de 90 Day Fiance publicó varios mensajes de Instagram afirmando que su historia de amor era falsa.

Tras el divorcio de Deavan Clegg y Jihoon Lee, Clegg ha decidido hablar sobre su participación el programa, incluidas las afirmaciones de que su relación era falsa.

Esto es lo que necesita saber:

Deavan Clegg revela que la relación con Jihoon Lee era en su mayoría falsa: “Ambos estábamos en esto solo para que nos pagaran”

Los fanáticos vieron la tumultuosa relación entre la estadounidense (Clegg) y el coreano (Lee) durante sus dos temporadas en el programa 90 Day Fiancé: The Other Way.

Después de su divorcio, que Clegg anunció que era oficial el lunes 23 de mayo, ella reveló secretos sobre su relación que dice que no pudo discutir mientras el divorcio estaba en proceso.

En varias stories de Instagram, Clegg respondió preguntas de los fanáticos.

“No creo que hubiera una conexión romántica al inicio. Ambos nos sentíamos así y habíamos hablado de ello varias veces. Hicimos todo por el programa porque él tenía deudas y yo tenía facturas médicas que pagar. Cuando me mudé allí, nunca dormíamos en la misma cama, lo fingimos para YouTube y el programa. Ambos habíamos terminado la relación en noviembre pero decidimos terminar la temporada. Ambos sabíamos que teníamos que seguir filmando”.

Clegg dice que “pensó que era bastante obvio para los espectadores que no nos caíamos bien”.

Un fan preguntó si su historia era falsa y ella respondió: “Algunas cosas eran falsas. Otras eran reales. Temporada 1… 96 % era falso. (…) No era ninguna de nuestras ideas casarnos”.

También dice que nunca planeó mudarse a Corea, pero TLC “insistió” en filmar allí, y cuando fueron elegidos para la temporada 2, tuvieron que filmar allí.

“En cuanto a sus deudas y delitos, realmente no lo sabía y lo descubrí frente a la cámara”, escribió en Instagram. “En la temporada 2 diría que el drama fue 50% real”.

Deavan Clegg anunció que está embarazada de su tercer hijo, el primero con su nuevo novio Chris Park

“Nos complace anunciar que un baby Park llegará en otoño de 2022”, escribió Clegg el 7 de mayo de 2022.

Este es el tercer hijo de Clegg, el primero con Park. Según Clegg, ganó la custodia exclusiva del niño que comparte con Lee.

“Después de una batalla de casi dos años, estoy oficialmente DIVORCIADA. No podría estar más feliz. Este viaje fue muy difícil y agotador”, escribió en una story de Instagram. “Finalmente puedo hablar sobre mi experiencia y el infierno que pasamos como familia. Planeo lanzar un video pronto”.