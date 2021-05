Roy Gordon Cole: hombre abatido por el FBI en la sede la CIA

Roy Gordon Cole fue asesinado a tiros por agentes del FBI fuera de la sede de la CIA en Virginia. El tiroteo ocurrió el 3 de mayo de 2021, cerca de las puertas de la Agencia Central de Inteligencia en Langley.

Cole murió por las heridas de bala en el “torso y las extremidades superiores”, según un comunicado del Distrito Norte de la Oficina del Médico Forense Jefe de Virginia difundido por The Washington Post. La declaración en el informe de la autopsia no reveló cuántas veces le dispararon a Cole, según The Post. Su muerte fue catalogada como homicidio, según informó el diario.

El tiroteo está bajo investigación, según un comunicado del FBI. La CIA dijo en un comunicado a la CNN: “Nuestro complejo permanece seguro y nuestros Oficiales de Protección de Seguridad que trabajan en el incidente son el único personal de la Agencia directamente involucrado”.

El FBI dijo en un comunicado que Cole estaba armado, pero no ha dicho qué tipo de arma llevaba. Según NBC News, Cole estaba empuñando una espada cuando salió de su auto en la puerta de la CIA. Las autoridades dijeron a la cadena de noticias que existía la preocupación de que hubiera una bomba en el automóvil, pero no se encontraron explosivos.

Esto es lo que necesita saber sobre Roy Gordon Cole y el incidente de la sede de la CIA:

El FBI dijo en un comunicado publicado en Twitter que el tiroteo ocurrió alrededor de las 6 PM durante un “incidente de seguridad” fuera de la sede de la CIA en Langley. Langley es parte de McLean, Virginia. Según el FBI, Cole, “salió de su vehículo con un arma” y “fue atacado por agentes del orden”.

Cole fue baleado y herido por agentes del FBI y fue llevado a un hospital local, donde fue declarado muerto, dijo el FBI. “El FBI se toma muy en serio todos los incidentes que involucran a nuestros agentes”, dijo el FBI en un comunicado. “El proceso de chequeo es exhaustivo y objetivo, y se lleva a cabo de la manera más rápida posible dadas las circunstancias”.

Según The Washington Post, el tiroteo se produjo después de un enfrentamiento y varias horas de negociaciones. Cole se detuvo en la puerta de seguridad de la CIA horas antes de que le dispararan y lo mataran.

NBC Washington escribió: “Después de un largo esfuerzo para que se moviera, Cole salió del auto alegando que llevaba una bomba y sostenía algo que parecía que podría ser un dispositivo, y el FBI le disparó, dijo el funcionario. No se encontraron explosivos, dijo el funcionario”.

Law enforcement officials say the armed man shot outside CIA HQ yesterday has been identified as Roy Gordon Cole – a man with an apparent history of mental illness who was known to CIA security.

— jonathan dienst (@jonathan4ny) May 4, 2021