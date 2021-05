Kelly y Carol Baker planearon asesinato de Randy Baker: ¿donde están hoy?

En 2017 en Greeley, Colorado, Randy Baker fue asesinado en su casa. Más tarde se reveló que los miembros de su familia habían conspirado durante meses para matarlo con el fin de obtener el pago de un seguro de vida. La historia fue examinada en un episodio de Dateline NBC en junio de 2020. Puedes recuperarlo aquí.

Randy Baker tenía 59 años cuando su esposa Kelly Baker encontró su cuerpo en su casa en Greeley, Colorado. En el primer examen, parecía que había muerto de un ataque al corazón, especialmente porque cuando llamó al 911, hizo hincapié en que su esposo se había caído y se había golpeado la cabeza.

“En ese momento, ella [Kelly Baker] estaba actuando como una esposa angustiada, como si hubiera encontrado a su esposo muerto por casualidad”, dijo el asistente del fiscal de distrito del condado de Weld, Robert Miller, según 9 News. “A Randy Baker lo encontraron en la entrada de su casa. Lo encontraron tirado en el suelo a unos metros dentro de la casa”.

Dos días después, el forense encontró dos agujeros de bala en su cuerpo. Uno estaba detrás de su oreja y otro en su hombro.

