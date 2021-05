Kris Pedretti, superviviente del Golden State Killer: ¿dónde está hoy?

Durante las décadas de 1970 y 1980, un violador y asesino en serie, conocido como el Golden State Killer, aterrorizó en California y dejó perplejos a los investigadores durante décadas, que no conseguían dar con él. Durante la década de 1970, cuando vivía en Sacramento, cometió 50 violaciones.

Una de estas víctimas, que ha sido muy franca sobre su experiencia, es Kris Pedretti. Pedretti fue la décima víctima de Joseph James DeAngelo. ¿Dónde está Pedretti hoy?

Pedretti fue atacada por DeAngelo el 18 de diciembre de 1976, cuando acababa de cumplir 15 años. Ella fue la décima víctima del depredador y lo describió en una entrevista como “la experiencia más aterradora que jamás podría imaginar”.

Joseph James DeAngelo compareció ante el tribunal por primera vez el 27 de abril de 2018. Pedretti asistió a la lectura de cargos con su esposo y dijo a los medios: “Estoy aquí para mirarlo a los ojos y decirle, no, no me quitaste la vida. Todavía estoy aquí.”

El 15 de junio de 2020, el LA Times informó que el Golden State Killer se declararía culpable para evitar la pena de muerte. Pedretti también habló sobre ese desarrollo y le dijo al medio: “Es un paso adelante … pero no es lo que esperaba”. Ella continuó: “Ya sé que me violó, que era culpable, pero mi sentimiento más profundo es: ‘¿Por qué? ¿Por qué lo hizo?'”

En agosto de 2020, durante la sentencia de DeAngelo, Pedretti leyó una declaración: “Era una niña normal de 15 años. Pero cuando esa noche llegó a su fin, mi mundo cambió para siempre. Canté “Jesús me ama” en mi cabeza mientras esperaba morir.”

#EastAreaRapist #GoldenStateKiller Joseph DeAngelo sentencing @kcranews

“Devil incarnate broke into my home, blindfolded me, tied me up, threatened my life w. knife & raped me… roles are reversed. His victims, their families are now free."

Sister on behalf of Phyllis Hennemann pic.twitter.com/WmnWGznbUQ

— Vicki Gonzalez (@VickiLGonzalez) August 18, 2020