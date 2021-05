[AUDIO] Así amenazaba por teléfono el Golden State Killer a sus víctimas

El asesino de Golden State, identificado por la policía como Joseph James DeAngelo, dejó un rastro escalofriante de evidencia. Son dos grabaciones de voz que posiblemente sean del asesino, quien asesinó al menos a 13 personas en una serie de asesinatos que aterrorizaron a los californianos en las décadas de 1970 y 1980.

Puede escuchar el audio de la grabación de voz a continuación, pero tenga en cuenta que es perturbador. DeAngelo fue arrestado el 26 de abril de 2018. No está claro por qué el asesino dejó de asesinar personas a finales de la década de 1980. DeAngelo trabajó como oficial de policía en la década de 1970 para dos jurisdicciones de California y era un veterano de Vietnam. También era padre casado de tres hijas, aunque se cree que está separado de su esposa, Sharon Huddle, una abogada del área de Sacramento.

Los audios de las llamadas a sus víctimas

La grabación del audio más escalofriante, que puede escuchar a continuación, que se cree que es del Golden State Killer, se obtuvo en 1978, cuando las autoridades intervinieron el teléfono de una víctima y capturaron el sonido de un hombre respirando profundamente, según LAMag. Le decía “Te voy a matar”, mientras le susurraba cosas como “pu**” y “perra”.

Otra llamada, en la que una voz masculina preguntaba “¿Ray está ahí?”, la policía también sospechaba que posiblemente era la voz del Golden State Killer. Puede escuchar las dos llamadas a continuación:

El FBI también publicó las declaraciones de una de las supervivientes a su ataque:

Según LAMag, un detalle inquietante en el modus operandi del asesino era que parecía tener mucho conocimiento de sus víctimas y que les hacía llamadas telefónicas. También fue acusado de cometer 45 violaciones en California durante el mismo período de tiempo. Se cree que revisó las casas de las víctimas o utilizó su acceso como oficial de policía para obtener sus números de teléfono.

“Llamó tanto antes como después de los ataques, quizás para averiguar el paradero de su objetivo y/o asustar a sus víctimas con burlas intimidatorias”, informó LAMag antes del arresto de DeAngelo.

DeAngelo, nacido en Nueva York y que sirvió en la Marina, fue despedido de una fuerza policial local en la década de 1970 por robar repelente para perros y un martillo. Es posible que haya cometido algunos de los asesinatos mientras actuaba como oficial de policía. Las víctimas fueron asesinadas de formas atroces, con una pareja apaleada hasta la muerte con un tronco de chimenea. En otro caso, una pareja que paseaba a su perro recibió un disparo.