Muere el periodista Rohit Sardana a los 41 años: ¿de qué murió?

Rohit Sardana fue un popular presentador de noticias y periodista de televisión en India que murió a la edad de 41 años.

¿Cuál fue la causa de su muerte? ¿Cómo murió Rohit Sardana? Según NDTV, Sardana murió después de dar positivo por COVID-19. Sin embargo, según Scroll.in, Sardana murió de un infarto tras obtener el diagnóstico positivo.

“Todos estamos conmocionados por la muerte de nuestro colega y amigo, Rohit Sardana. Esta pérdida no se puede expresar con palabras. Expresamos nuestras condolencias a su familia en este momento de dolor”, tuiteó Aaj Tak.

Esto es lo que necesita saber:

I'm deeply shocked & saddened to hear heartbreaking news of senior journalist Rohit Sardana's demise. He was a fearless and straightforward journalist. May his departed soul rest in peace 🙏 #RohitSardana pic.twitter.com/PFBSLhkNeN

Sarana confirmó que tenía COVID-19 en su página de Twitter, pero unos días antes de su muerte indicó que estaba mejorando.

El 24 de abril de 2021, Sardana escribió en su página de Twitter: “La prueba se realizó hace una semana después del inicio de la fiebre y otros síntomas. Finalmente di positivo. Ahora estoy mejor que antes. Cuida de ti y de los miembros de tu familia”.

Su último tweet llegó el 28 de abril. Según India Times, Sardana fue ingresado en un hospital después de su diagnóstico de COVID.

Rohit Sardana left us too soon. Full of energy, passionate about India’s progress and a kind hearted soul, Rohit will be missed by many people. His untimely demise has left a huge void in the media world. Condolences to his family, friends and admirers. Om Shanti.

— Narendra Modi (@narendramodi) April 30, 2021