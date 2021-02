Ron Wright: Muere congresista de Texas tras batalla contra COVID y cáncer de pulmón

El representante estadounidense Ron Wright, un congresista republicano de Texas, murió después de luchar contra el COVID-19. También tenía cáncer de pulmón.

Eso es según el Dallas Morning News, que informó que Wright murió después de una lucha de 18 días con el virus. Sin embargo, no se dio a conocer la causa específica de la muerte, ya que también tenía cáncer de pulmón, según el periódico.

Tenía 67 años y murió el domingo 8 de febrero de 2021. Wright se describe a sí mismo en Twitter como “Congresista estadounidense del 6º Distrito de Texas” y “Orgulloso residente de sexta generación del condado de Tarrant”.

En un comunicado al Morning News, la oficina de Wright dijo:

Según el comunicado, Wright y su esposa Susan fueron ingresados en el hospital hace dos semanas con efectos secundarios del COVID-19.

Esto es lo que necesitas saber:

La página de Twitter de Wright estuvo activa hasta el 6 de febrero, cuando tuiteó un mensaje de feliz cumpleaños al ex presidente Ronald Reagan.

El 5 de febrero, tuiteó: “Los demócratas están eligiendo sindicatos de maestros e intereses especiales por encima del bienestar de nuestros estudiantes. El CDC dice que las escuelas pueden reabrir de manera segura si se toman las precauciones adecuadas. ¿Qué estamos esperando?”

Ese mismo día expresó su oposición a un aumento del salario mínimo y escribió: “Duplicar el salario mínimo suena bien en la superficie, pero al final, destruirá las pequeñas empresas y perjudicará a las familias trabajadoras en todo nuestro país”.

Sad to learn of @RepRonWright’s passing. Ron was a faithful Christian, a committed conservative and a tireless advocate for the people of Tarrant County. Please join Jan and I in praying for his wife Susan and the Wright family. https://t.co/moazY41suI

— Dan Patrick (@DanPatrick) February 8, 2021