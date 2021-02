Pedro Gómez: reportero de ESPN muere inesperadamente a los 58 años

Pedro Gómez, reportero cubanoamericano de SportsCenter ESPN de gran prestigio, murió inesperadamente a la edad de 58 años, confirmó el equipo de relaciones públicas de la cadena.

“ESPN recuerda al reportero de SportsCenter Pedro Gómez, quien falleció inesperadamente hoy a la edad de 58 años”, escribió la cadena en su página de Twitter.

“Estamos conmocionados y entristecidos al saber que nuestro amigo y colega Pedro Gómez ha fallecido”, decía la declaración de ESPN. No se informó la causa de la muerte.

Pedro tweeted this just three days ago. His son, Rio, is a left-hander in the Red Sox system. https://t.co/qdLhD31a1s

Esto es lo que necesitas saber:

La declaración de ESPN dejó en claro que muchos extrañarán a Gómez.

“Pedro fue un periodista de élite al más alto nivel y sus logros profesionales son reconocidos universalmente. Más importante aún, Pedro fue un buen amigo para todos nosotros. En este momento extraordinariamente difícil, nuestros corazones están con la familia de Pedro y con todos los que lo amaron.

La declaración provino de James Pitaro, presidente de ESPN y Sports Content.

Según ESPN, Gómez comenzó su carrera con ESPN en 2003. Anteriormente fue columnista deportivo y escritor de béisbol para el periódico Arizona Republic.

There were many days in Glendale, AZ at the @dodgers spring training complex when I watched Tommy sitting in his golf cart and sign autographs and take pictures with anyone who wanted one, some days in blistering heat. He did so enjoying every moment. pic.twitter.com/6zNjVLfB04

— Pedro Gomez (@pedrogomezESPN) January 8, 2021