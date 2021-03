Padres de Robert Aaron Long, autor del tiroteo de Georgia, lo delataron

La rápida detención de Robert Aaron Long comenzó con una foto y sus padres, dijo el sheriff del condado de Cherokee, Frank Reynolds. Después de que el hombre de Woodstock de 21 años supuestamente abriera fuego en el Young’s Asian Spa y matara a cuatro personas, su familia llamó a la policía para decir que creían que su hijo era el agresor.

Reynolds dijo que la ayuda de los padres de Long fue fundamental para detener al sospechoso durante una conferencia de prensa el miércoles por la mañana. Long dijo a las autoridades que planeaba llevar a cabo más tiroteos. Está acusado de matar a ocho personas y de herir a una novena. Los agentes alegan que abrió fuego en el primer salón de masajes, a lo largo de la autopista 92 de Georgia cerca de Acworth, alrededor de las 5 PM y disparó a cinco personas. Las autoridades dijeron que luego mató a tiros a cuatro personas más en Gold Spa y Aromatherapy Spa en el noreste de Atlanta, menos de una hora después. Fue detenido en el condado de Crisp a unas 150 millas al sur de Atlanta alrededor de las 8:30 PM. Dijo a las autoridades que se dirigía a Florida para cometer más tiroteos, dijeron las autoridades.

Se han identificado seis de las ocho víctimas. El Atlanta Journal-Constitution identificó a los cuatro fallecidos como Delaina Ashley Yaun, 33, Xiaojie Yan, 49, Daoyou Feng, 44, y Paul Andre Michels, 54.

Esto es lo que necesita saber:

La Oficina del Sheriff del condado de Cherokee obtuvo imágenes de vigilancia de las afueras de Young’s Asian Spa y compartió imágenes del sospechoso, su vehículo y el número de placa, poco después de los disparos.

“Por favor, compartan”, escribieron en Facebook. “Sospechoso de varios tiroteos en la Hwy 92 cerca de Bells Ferry Rd. Si alguien reconoce a este sospechoso o su vehículo, llame al 911″.

La foto llegó rápidamente a los padres de Long. Llamaron a la policía para decirles que era su hijo el que aparecía en las fotos, dijo Reynolds durante una conferencia de prensa el miércoles por la mañana.

“Hablamos con la familia. Estaban muy angustiados”, dijo. “Fueron muy útiles en esta investigación”.

La reunión con la familia y la información que proporcionaron permitió a las autoridades rastrear el teléfono de Long, que indicaba que se dirigía al sur. Reynolds se puso en contacto con el sheriff Billy Hancock en el condado de Crisp para decirle que el sospechoso se dirigía hacia esa zona. La Oficina del Sheriff del Condado de Crisp se coordinó con la Patrulla Estatal de Georgia para establecer un perímetro para “golpear rápidamente el vehículo para evitar una persecución”. El capitán de la oficina del sheriff del condado de Cherokee, Jay Baker, también elogió a la familia por su cooperación en la investigación y detención de su hijo.

JUST IN: Robert Aaron Long, 21 , is booked into jail accused of murdering 8 people in shooting spree targeting Asian massage parlors across metro Atlanta. pic.twitter.com/xrU5JCNCMx

— Michael Seiden (@SeidenWSBTV) March 17, 2021