[FOTOS] China sufre la peor tormenta de arena de la década

China ha sufrido la mayor tormenta de arena en más de una década. Según Reuters, Pekín quedó envuelto en polvo procedente del desierto de Gobi y otras áreas del noroeste de China cerca de la capital el 15 de marzo.

Imágenes y videos, como este compartido en YouTube por una cuenta llamada “Truth”, muestran cielos anaranjados y amarillos y, en algunas áreas, polvo lo suficientemente espeso como para ocultar la parte superior de los edificios. The Weather Channel, citando al Ministerio de Medio Ambiente de China, informó que los efectos de la tormenta de arena se notarán hasta el miércoles o jueves a medida que los vientos se muevan más hacia el sur.

Esto es lo que necesita saber:

China emitió una alerta amarilla cuando la contaminación del aire alcanzó niveles peligrosos

Se recomendó a la gente en Beijing que se quedara en interiores, informó CNN, ya que los niveles de contaminación del aire alcanzaron niveles peligrosos en la ciudad. Se cancelaron cientos de vuelos, se cerraron carreteras y se ordenó a las escuelas que cancelaran las actividades al aire libre, informó el Washington Post. El periódico también citó al Centro Meteorológico de China, que emitió una declaración en la que describía el evento meteorológico como “la tormenta de arena más intensa que ha enfrentado nuestro país en los últimos 10 años, que también ha sido la de mayor alcance”.

Como informó Macau Business, el sistema de alerta meteorológica de China tiene un sistema de advertencia codificado por colores creado específicamente para las tormentas de arena. El Centro Meteorológico Nacional del país emitió una alerta amarilla. El rojo es el más severo, seguido del naranja. El azul es el menos serio.

The "End of the World" has come in China! A sandstorm engulfed Beijing.

Uno de los problemas que afectan la seguridad fue el nivel de PM 10 en el aire. Según la Agencia de Protección Ambiental de EEUU, PM significa “material particulado”, que se describe como una “mezcla de partículas sólidas y gotas líquidas que se encuentran en el aire”. PM 10 se refiere a “partículas inhalables, con diámetros que generalmente son de 10 micrómetros o menos”.

La BBC y Al Jazeera, citando al medio de comunicación estatal de China The Global Times, informaron que la contaminación por PM 10 en varias áreas de Beijing alcanzó más de 8.100 microgramos por metro cúbico luego de la tormenta de arena. La BBC explicó que los niveles de contaminación eran “160 veces el límite recomendado” en algunos distritos.

Yellow sky in Beijing as sandstorm from Mongolia hits China's capital.

Al Jazeera agregó que el índice de calidad del aire en Beijing “alcanzó un nivel máximo de 500” en la mañana del 15 de marzo. Según el Índice Mundial de Calidad del Aire, los niveles de calidad del aire entre 0 y 50 se consideran “buenos”. 50-100 es “moderado”, 100-150 es “insalubre para grupos sensibles” y 150-300 se considera “insalubre y muy insalubre”. Los niveles de 300 a 500 se designan como “peligrosos”.

China ha estado trabajando para reducir el impacto de las tormentas de arena

Como informó el Weather Channel, las tormentas de arena han sido tradicionalmente una ocurrencia regular en Beijing debido a la ubicación de la ciudad cerca del desierto de Gobi. Pero China ha estado trabajando para reducir el impacto de las tormentas de arena durante las últimas dos décadas. Según la agencia de noticias estatal Xinhua, Beijing solía experimentar hasta 26 días de tormenta de arena por año en la década de 1950. Pero para 2010, ese número se había reducido a tres días.

Como informó Reuters, la reforestación ha sido una parte importante del esfuerzo. El servicio de noticias explicó que al plantar más árboles, los funcionarios chinos esperaban crear una “gran muralla verde” que pudiera bloquear el polvo del desierto de Gobi que cubriera Beijing.

Pero Li Shuo, director de políticas de Greenpeace China, ha expresado su escepticismo sobre los esfuerzos. Escribió en Twitter en medio de esta tormenta de arena: “Beijing padece una crisis ecológica. Después de dos semanas de smog y aire estático, el viento fuerte arrastra una tormenta de arena, lo que hace que el AQI salga de la tabla. Es difícil afirmar que estamos avanzando cuando no puedes ver lo que hay al frente”. También le dijo al New York Times que la tormenta de arena podría atribuirse a “la degradación ecológica y de la tierra en el norte y oeste de Beijing” y al aumento de la contaminación industrial.