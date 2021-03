Robert Aaron Long: ¿cuál fue el arma que usó en el tiroteo?

Robert Aaron Long fue encontrado con una pistola de 9 mm durante su arresto después de tiroteos en spas asiáticos en el área metropolitana de Atlanta, dijeron las autoridades.

Las autoridades dijeron que todavía están investigando elementos del tiroteo y no revelaron mucha información sobre el arma que supuestamente usó en Woodstock, el condado de Cherokee, Georgia y el noreste de Atlanta.

Sin embargo, The Atlanta-Journal Constitution informó que compró el arma ese mismo día.

Se han identificado seis de las ocho víctimas. El Atlanta Journal-Constitution identificó a cuatro fallecidos como Delaina Ashley Yaun, 33, Xiaojie Yan, 49, Daoyou Feng, 44, y Paul Andre Michels, 54.

Esto es lo que necesita saber:

JUST IN: Robert Aaron Long, 21 , is booked into jail accused of murdering 8 people in shooting spree targeting Asian massage parlors across metro Atlanta. pic.twitter.com/xrU5JCNCMx

Los agentes alegan que Long ingresó al salón de masajes asiáticos de Young en Georgia y abrió fuego alrededor de las 5PM el 16 de marzo de 2021, disparando a cinco personas y matando a cuatro de ellas en Woodstock, un suburbio de Atlanta cerca de Acworth. Las autoridades alegan que luego condujo hasta la cercana Atlanta y abrió fuego en dos spas asiáticos adicionales, Gold Spa y Aromatherapy Spa, matando a cuatro personas más. Una quinta persona resultó herida. Fue arrestado en el condado de Crisp, a casi 200 millas de Woodstock.

El Atlanta Journal-Constitution informó que ese mismo día había comprado el arma. Big Woods Goods en Holly Springs le dijo al periódico que les compró un arma y que están cooperando con la policía en la investigación en curso.

El gobernador de Georgia, Brian Kemp, elogió a las fuerzas del orden por la rápida captura del sospechoso y expresó sus condolencias a las familias de las víctimas en Twitter:

Our entire family is praying for the victims of these horrific acts of violence.

We deeply appreciate the quick apprehension of a suspect by @ga_dps in coordination with local and federal law enforcement. https://t.co/9Rtv3g0NUG

— Governor Brian P. Kemp (@GovKemp) March 17, 2021