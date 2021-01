Riley Williams: acusada de robar computadora de Pelosi en el Capitolio

Riley Williams es la mujer de Harrisburg, Pensilvania, acusada de robar una computadora portátil o un disco duro de la oficina de la presidenta Nancy Pelosi durante los disturbios del Capitolio y de conspirar para vendérselo a los rusos.

Una declaración jurada de la denuncia dice que Riley June Williams “ha huido. Según los agentes locales en Harrisburg, la madre de Williams declaró que Williams hizo una maleta y salió de su casa y le dijo a su madre que se iría por un par de semanas”. También borró sus cuentas de redes sociales.

Ahora está acusada de crímenes en los disturbios del Capitolio. Según ITV, Williams “llevaba una camiseta estampada con un eslogan de extrema derecha” durante los disturbios. “Definitivamente no es una líder”, dijo su madre, Wendy Williams, a ITV. “Solo pienso, sé que había otra mujer a su lado también haciéndolo, creo que ella estaba como ‘nos están dejando, nos están dejando, vamos’. Es una joven de 22 años que, como dije, es muy empática y cariñosa”.

La denuncia penal pinta una imagen más cómplice de Williams. Su madre le dijo a la estación de televisión que su hija se interesó en el movimiento America First.

Esto es lo que necesitas saber:

1. Williams se interesó recientemente por la “política del presidente Trump” y los “foros de mensajes de extrema derecha”

Revealed: ITV News identifies protester who stormed the Capitol | ITV NewsA woman who stormed the US Capitol last week wearing a t-shirt emblazoned with an alt-right slogan has been identified by ITV News as a 22-year-old care worker from Pennsylvania. Riley Williams, who was one of a small number of women to have illegally entered the buildings during the Washington DC siege, attracted attention after… 2021-01-16T23:09:28Z

La denuncia también se vincula al video anterior titulado “Revelado: ITV News identifica al manifestante que irrumpió en el Capitolio”.

En ese video, el reportero identifica a “Riley Williams” como “la persona representada en fragmentos del video anterior de ITV descrito anteriormente”, dice la denuncia. “El reportero luego entrevistó a una mujer que se identificó como la madre de Williams y le mostró algún tipo de video”.

La madre de Williams “luego declaró que reconoció a su hija dentro del edificio del Capitolio de Estados Unidos y que su hija se había interesado repentinamente en la política del presidente Trump” y “los foros de mensajes de extrema derecha”. Afirmó que Williams “se fue” y que está “esperando que la policía venga a Williams a interrogarla sobre sus actividades en el Capitolio”.

Llevaba una camiseta que se identificaba con el Groyper Army, descrito por ADL como “una red flexible de figuras de la derecha alternativa que son partidarios del supremacista blanco y podcaster de ‘America First’ Nick Fuentes”.

2. Una expareja romántica de Riley Williams se comunicó con el FBI, dice la denuncia

STORMING THE CAPITOL: THE INSIDE STORYPresenter: Robert Moore: ITV News Washington Correspondent There is now officially a discord server to talk about ALL ITV NEWS join today! https://discord.gg/ZUxWgA6XcA 2021-01-12T23:47:30Z

En los días posteriores a los disturbios del 6 de enero de 2021, un testigo “hizo varias llamadas telefónicas a la línea telefónica del FBI relacionadas con los ataques al Capitolio de los EEUU… En ellas, la persona que llamó afirmó que era la ex pareja romántica de Riley June Williams”.

El informante dijo que se percató de Williams “en un video tomado el 6 de enero de 2021, desde el interior del Capitolio de los Estados Unidos”. El informante dijo que Williams “puede ser vista dirigiendo” multitudes dentro del edificio del Capitolio de los Estados Unidos por una escalera.

El informante llevó a la policía al video de YouTube mostrado anteriormente. El informante “también afirmó haber hablado con amigos de Williams”, quienes le mostraron al informante un video de Williams “sacando una computadora portátil o un disco duro de la oficina de la presidenta Pelosi”.

3. Williams planeaba vender el dispositivo al Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia, alega la queja

Según el informante, Williams “tenía la intención de enviar el dispositivo informático a un amigo en Rusia, quien luego planeaba vender el dispositivo a SVR, el servicio de inteligencia exterior de Rusia”.

El informante le dijo al FBI que “la transferencia del dispositivo informático a Rusia fracasó por razones desconocidas y Williams todavía tiene el dispositivo informático o lo destruyó. Este asunto sigue bajo investigación”.

La declaración jurada dice que las autoridades revisaron el video de YouTube que se llama “Storming the Capitol: The Inside Story”. Aproximadamente a los 20 minutos y 40 segundos del video, “aparece al pie de una escalera el sujeto, que se cree que es Williams, una mujer caucásica que viste una camiseta verde y una gabardina marrón y que lleva una camiseta a rayas en blanco y negro bolso con estampado de cebra sobre los hombros “.

La denuncia agrega: “Tiene el pelo castaño hasta los hombros y usa anteojos. Lleva una mascarilla negra debajo de la barbilla, alrededor del cuello. Se la puede escuchar en el video gritando repetidamente: “Arriba, arriba, arriba”, y se la puede ver dirigiendo físicamente a otros intrusos para que suban las escaleras. El video también muestra un flujo de intrusos subiendo una escalera cercana. A continuación se muestran dos capturas de pantalla de muestra de ese video de YouTube”.

4. La denuncia acusa a Williams de dirigir “intrusos”

La denuncia dice que el oficial ha “confirmado con la Policía del Capitolio de los Estados Unidos que la escalera que se muestra en el video, de hecho, conduce a la oficina de la presidenta Pelosi”. También revisé mapas de las áreas interiores del Capitolio de los EEUU y confirmé que el sujeto parece haber estado en un área cerca de ‘la cripta’, a veces denominada ‘Rotonda de la casa pequeña’ “.

En el audio del video de ITV News, el reportero “afirma que la grabación tuvo lugar cerca del área del edificio del Capitolio de los Estados Unidos llamada ‘la cripta'”.

En el fondo, un busto de Winston Churchill era visible detrás del sujeto, lo que también es consistente con la ubicación en la “Rotonda de la casa pequeña”. Los mapas “confirman que hay una escalera cercana, que conduce a la oficina de la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi”.

La denuncia dice: “He revisado otras imágenes que obtuvo el FBI que fueron tomadas durante los disturbios civiles del 6 de enero de 2021 dentro del Capitolio de los Estados Unidos. A continuación hay una fotografía que también muestra a… Williams dentro del edificio del Capitolio de los Estados Unidos, señalando y dirigiendo a los intrusos. Lleva la misma camiseta verde y gabardina marrón”.

5. Williams fue con su padre a D.C. para las protestas

El oficial escribió en la queja haber “hablado con agentes de la ley locales en Harrisburg sobre sus interacciones recientes con los padres de Williams. Según esos oficiales, el 11 de enero de 2021, la policía local recibió un informe de personas sospechosas presentado por la madre de Williams”.

Cuando los agentes llegaron a la casa que Williams comparte con su madre, pudieron entrevistar a la madre sin la presencia de Williams. La madre dijo que se suponía que la persona sospechosa era el informante.

La madre de Williams, con los oficiales presentes, “usó su teléfono celular para hacer una llamada telefónica con video a Williams. Los oficiales observaron a Williams en la pantalla del teléfono celular de su madre y notaron que Williams vestía una chaqueta de color marrón, de acuerdo con las capturas de pantalla de arriba. Según los oficiales de Harrisburg, el 16 de enero de 2021, hablaron nuevamente con la madre de Williams, quien les dijo que un equipo de medios británicos había ido a su casa la noche anterior, pidiendo hablar con Williams, que no estaba presente”.

La denuncia dice que la madre reconoció al equipo de noticias que su hija estaba en las imágenes del Capitolio. Los oficiales llamaron al padre de Williams en Camp Hill, Pensilvania. “Dijo que condujo a Washington, D.C., con Williams para las protestas del 6 de enero de 2021. Dijo que su hija y él no estuvieron juntos durante todo el día y que Williams se iba a reunir con otras personas que conocía en las protestas. Williams se reunió más tarde con su padre en las afueras del edificio del Capitolio de Estados Unidos y regresaron juntos a Harrisburg”, dice la denuncia.

Esta es la versión original de esta historia en Heavy.com