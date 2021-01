Jenna Ryan: agente inmobiliaria irrumpe en Capitolio y califica disturbios mejor día “de mi vida”

Jenna Ryan es una agente de bienes raíces de Dallas, Texas, que tomó un jet privado para asistir a los disturbios del Capitolio y calificó el asalto al edificio como “uno de los mejores días de mi vida”, según una denuncia penal.

En Twitter, Ryan dice que está con “Jenna Ryan Realty”, y agrega: “CORREDORA DE BIENES RAÍCES de Dallas que voló un jet privado a DC para marchar por Trump. #Patriots #HoldtheLine”.

Ha clamado a los críticos en las redes sociales e incluso ha tuiteado sobre el secesionismo de Texas. “MSM coman piedras. Los odiosos chupen limones. Estoy disgustada por tu inacción. Y 75 millones están detrás de mí”, se lee en un tuit reciente. También afirmó: “Había gente en la multitud que les decía a todos que abrieran un camino. Estaban pastoreando a la gente como ganado”.

Sin embargo, las autoridades ahora la han acusado de delitos, alteración del orden público en los terrenos del Capitolio y permanecer en un edificio restringido.

Según The U.S. Sun, Ryan fue arrestada por la FBI el viernes.

“Acabamos de irrumpir en la Capital. Fue uno de los mejores días de mi vida”, tuiteó Ryan después del asedio según la denuncia, escribiendo mal la palabra Capitolio. Sus publicaciones en Twitter indican que apoya al presidente Donald Trump.

Esto es lo que necesitas saber:

1. La denuncia dice que Ryan eliminó un video en vivo de Facebook en el que decía: “Vida o muerte…aquí vamos”

Según la denuncia, las autoridades descubrieron un video en vivo de Facebook, ahora eliminado, tomado por Ryan cuando ingresaba al edificio del Capitolio por la entrada de la Rotonda. El video fue capturado antes de su eliminación y se volvió a publicar en YouTube para visualización pública. El video muestra a Ryan en medio de una gran multitud tratando de cruzar la entrada del Capitolio, que visiblemente tenía ventanas rotas en ese momento”.

Al comienzo del video en vivo, se escucha a Ryan decir: “Vamos a entrar aquí. Vida o muerte, no importa. Aquí vamos”, mientras se acerca a la parte superior de las escaleras frente a las columnas inmediatamente frente a las puertas en el lado oeste del edificio del Capitolio de los Estados Unidos, dice la denuncia.

En el minuto 08:45 del video, “Ryan llegó a la puerta principal del edificio, claramente profanada, con las ventanas de vidrio rotas y las alarmas de seguridad sonando, mientras grita ‘¡U-S-A! ¡U-S-A! ‘Y’ ¡aquí estamos, en el nombre de Jesús!’”, dice la denuncia.

2. Ryan es acusada de promocionar su negocio de bienes raíces durante los disturbios y dice que una editorial canceló su libro de autoayuda

La denuncia alega que Ryan presentó sus habilidades como agente de bienes raíces durante el motín.

“Ryan luego encendió su cámara trasera, exponiendo su rostro, y dijo:” Todos saben a quién contratar para su agente inmobiliario. Jenna Ryan para tu agente de bienes raíces”. Una vez dentro del edificio entre la multitud, se escucha a Ryan unirse a un grito” ¡Lucha por la libertad! ¡Lucha por la libertad! ‘Y gritando,’ ¡esta es nuestra casa! ‘. Al final del video, RYAN enciende su cámara trasera nuevamente, mostrando su rostro dentro del edificio”, dice la denuncia.

Las autoridades escribieron que también revisaron videos de vigilancia y encontraron “múltiples imágenes que muestran a Ryan entrando al edificio del Capitolio a través de la puerta de la Rotonda e intentando caminar entre la multitud, de acuerdo con sus ubicaciones capturadas en los otros videos descritos anteriormente. Además, identifiqué una imagen de Ryan sosteniendo su teléfono celular dentro del edificio del Capitolio”.

This has to be one of my favorite photos. Who even took it? I was 11,000 feet in the air. https://t.co/xQLZgtwZ43 — dotJenna – Jenna Ryan Realty (@dotjenna) January 9, 2021

El último tuit de Ryan llegó el 12 de enero, cuando retuiteó el post de un hombre que decía: “Entonces … ¿el haber quemado violentamente estaciones de policía, asesinado personas, ocupando más de 6 cuadras de una ciudad y declarando una “zona autónoma” en una ciudad estadounidense que no es una insurrección? Estoy confundido sobre cómo cambia la definición”.

Ese mismo día, ella retuiteó una historia con el titular: “Hillary Clinton pide una guerra total contra los partidarios de Trump”.

Ella también escribió: “¡Mirad, vendré pronto! Mi recompensa está conmigo, y daré a cada uno según lo que haya hecho. Soy el Alfa y Omega, el Primero y el Último, el Principio y el Fin. 22:21 #EndTimes #LastDays”.

Ryan retuiteó al Partido Republicano de Hawái, que escribió: “Muchos republicanos y partidarios de Trump creen que el Partido Demócrata, las grandes tecnologías y Legacy Media están utilizando esta narrativa como pretexto para consolidar el poder, quitar las voces de la plataforma y reprimir la discusión o el disenso”.

También escribió: “Todos mis enemigos estarán EMOCIONADOS de saber que mi casa editorial canceló mi libro de autoayuda que debía ser lanzado en febrero de 2021. Supongo que mi nombre no habría encajado en Target, Barnes & Noble y los principales medios. Caray.”

3. Las autoridades construyeron su caso utilizando publicaciones en las redes sociales sobre su viaje en avión privado

El 5 de enero de 2021, un usuario de Facebook llamado Brian Miller etiquetó la cuenta de Facebook de Jennifer Leigh Ryan, también conocida como Jenna Ryan, en una serie de fotografías de US Trinity Aviation en Denton, Texas.

Según la información de fuente abierta, la leyenda de las fotografías decía: “¡Estamos muy emocionados! Rumbo a DC a #StopTheSteal [Frenar el robo]”.

Here is a short preview of my upcoming story with Jenna Ryan, a self-described Patriot from DFW who went to the Capitol on Wednesday to protest. The full story airs Monday on Spectrum News 1 Texas. (PART 1/2) pic.twitter.com/Bd2XreiDL4 — Ashley Claster (@AshleyClaster) January 9, 2021

Ryan es la mujer encapsulada en un círculo rojo en las fotografías de arriba, dice la denuncia. “Después de la publicación de Miller, el 5 de enero de 2021, Ryan publicó varios videos en su cuenta de Facebook que parecen haber sido tomados a bordo de un pequeño avión privado, en el que viajaba con otros a Washington D.C.”, agrega.

Anteriormente escribió en Twitter:

Un amigo me invitó a ir a Washington D.C. para presenciar la marcha. Desafortunadamente, lo que creí que era una marcha política pacífica se convirtió en una protesta violenta. No apruebo la violencia que ocurrió el 6 de enero de 2020 y estoy realmente desconsolada por las personas que han perdido la vida. El odio y la violencia entre ellos no van a resolver los problemas de nuestro país. Como nación, necesitamos unirnos republicanos, demócratas e independientes y tener una discusión abierta y honesta sobre los problemas de nuestro país y resolver nuestros problemas en paz.

También afirmó: “Además, me han difamado en los siguientes medios: NY Post, Daily Mail, Inside Edition, The Guardian, NBC, Fox, The Dallas Morning News. Me están llamando terrorista y supremacista blanca”.

4. Ryan instó a la gente a usar su servicio de bienes raices si “Texas se separa de la unión” y se refirió a Mike Pence como “Benedict Arnold”

First Video – Current Events – Word from HeavenFacebook cut vid short sorry! Song I mention in my podcast today: Sons & Daughters by Jason Upton https://youtu.be/SFSzqzkvcOA Photo Jan 6, 2020 in front of Supreme Court in Washington DC. 2021-01-10T18:09:22Z

En Twitter, Ryan escribió: “Si Texas se separa de la Unión y necesitas un agente de bienes raíces cerca de Dallas, mis agentes y yo te cuidaremos muy bien. Jenna Ryan Realty #patriotrealty #patriotrealestate #movetotexas #PatriotParty”.

Ryan agregó: “He desactivado temporalmente el retuit de mis tuits debido a la gran cantidad de odio que estoy recibiendo de la izquierda loca y los medios mentirosos”.

Ryan tuiteó: “Benedict Arnold” refiriéndose al vicepresidente Mike Pence. En otro tuit, señaló: “No hay tiempo para trolls. Demasiado ocupados tirados por ahí, comiendo Grubhub y esperando que comience el acto de insurrección”. Agregó: “Estaba predicando la palabra de Dios en los escalones de la Capital. Llegué a la puerta, pero estaba demasiado blanda, así que salí y me quedé donde había menos gente”.

5. Ryan se refirió a llegar como tormenta al Capitolio antes de los disturbios, dice la denuncia

El 6 de enero de 2021, Ryan publicó un video en su cuenta de Facebook que la muestra en el espejo del baño y dice: “Vamos a llegar como tormenta al capitolio. Ya están allí en este momento y por eso vinimos y eso es lo que vamos a hacer. Así que deséame suerte”.

La tormenta es la terminología utilizada por quienes siguen el movimiento de la teoría de la conspiración de QAnon. Ashli Babbitt, la mujer pro-Trump de San Diego que fue asesinada a tiros por un oficial de policía del Capitolio después de violar el Capitolio, había escrito: “Nada nos detendrá … Pueden intentarlo y tratarlo, pero la tormenta está aquí y estará descendiendo sobre DC en menos de 24 horas … ¡de oscuridad a luz!”

“Ryan publicó fotografías de sí misma en los terrenos del edificio del Capitolio de los Estados Unidos en sus cuentas de redes sociales, incluidas Facebook y Twitter. De particular interés es una imagen que Ryan publicó de sí misma en su cuenta de Twitter, que muestra a Ryan frente a una ventana rota en el edificio del Capitolio de los Estados Unidos, con la leyenda “Ventana en la capital [sic]. Y si las noticias no dejan de mentir sobre nosotros, vendremos a sus estudios después…'”

Esta es la versión original de esta historia en Heavy.com