Rikki Olds, una de las víctimas del tiroteo tenía 25 años

Rikki Olds fue identificada por su familia como una de las víctimas de los disparos en la tienda King Soopers en Boulder, Colorado, el 22 de marzo. La tía que la identificó la llamó “un ángel joven y hermoso”. Tenía 25 años.

Fue la segunda víctima en ser nombrada públicamente después de que 10 personas perdieran la vida en el tiroteo masivo en una tienda de comestibles de Colorado. La policía dio a conocer formalmente el nombre de solo una de las 10 víctimas el día del tiroteo, el oficial de policía de Boulder Eric Talley. Dieron a conocer los nombres de las víctimas restantes en una conferencia de prensa la mañana del 23 de marzo después de realizar identificaciones y notificarlo a las familias de las víctimas.

Según el New York Post, Olds trabajó en King Soopers como asistente del gerente de front-end. “Le encantaba su trabajo, para ser sincero contigo, eso es probablemente lo que la mató”, dijo su abuela, Jeanette Olds, según el sitio de noticias.

El pistolero, que también resultó herido en el lugar, está detenido después de entrar en la tienda y abrir fuego al azar contra las personas que se encontraban dentro. Talley recibió un disparo cuando llegó a la tienda al ser el primer policía que llegaba, según la jefa de policía de Boulder, Maris Herold. El tiroteo masivo ocurrió el 22 de marzo de 2021. El sospechoso es Ahmad Alissa.

Rikki Olds, a 25-year-old King Soopers employee, was among the 10 people killed in the Boulder grocery store on Monday. https://t.co/ojqx1s3vhl

