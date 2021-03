Ahmad Alissa: ¿el tiroteo de Colorado fue un acto terrorista?

¿Estuvo Ahmad Alissa presuntamente motivado por el terrorismo? Las autoridades no lo creen así.

Aunque el motivo del tiroteo en Boulder aún no está claro, las autoridades no creen, al menos hasta ahora, que sea un ataque terrorista, según el reportero Pete Williams, hablando en MSNBC. El sospechoso es Ahmad Alissa.

Sin embargo, las autoridades enfatizaron que la investigación se encuentra en sus primeras etapas y el motivo específico aún no está claro. El sospechoso nacido en Siria fue nombrado por las autoridades en una conferencia de prensa el 23 de marzo de 2021.

La página de Facebook de Alissa contenía publicaciones que incluían citas del profeta islámico Mahoma. Escribió en 2018 en Facebook: “Puede que los musulmanes no sean perfectos, pero el Islam lo es”. Dijo que las víctimas musulmanas del tiroteo masivo en una mezquita de Christchurch fueron víctimas de la “islamofobia”

También escribió publicaciones en las que acusaba a Donald Trump de ganar la presidencia debido al racismo.

Llamó a Trump un “idiota”.

En MSNBC, el reportero Pete Williams reveló que fuentes federales le dijeron que no ven evidencia de que el tiroteo masivo fuera un ataque terrorista o que estuviera relacionado con el terrorismo. Dijo que el FBI sería la agencia líder si ese fuera el caso, y la policía de Boulder lidera la investigación. Williams dijo que los familiares del sospechoso revelaron que “sufría de problemas mentales bastante graves, paranoia, pensaba que la gente siempre lo perseguía”. En una publicación de Facebook, Alissa escribió que creía que alguien estaba pirateando su teléfono. En una segunda publicación acusó a “personas racistas islamófobas” de piratear su teléfono.

Un funcionario del FBI, Michael Schneider, habló en la conferencia de prensa del 23 de marzo y dijo: “Nuestro objetivo es realizar una investigación exhaustiva y meticulosa. El FBI está involucrado debido a los recursos que podemos aportar para apoyar a nuestros socios encargados de hacer cumplir la ley y la investigación”. Sin embargo, dijo que el FBI estaba trabajando en un papel secundario, en cosas como entrevistas y recopilación de escenas del crimen.

La policía también dio a conocer los nombres de las 10 víctimas que, según dicen, disparó Alissa en la tienda King Soopers en Boulder. Las víctimas tienen entre 20 y 65 años.

Alissa tiene 21 años y ahora está acusado de 10 cargos de asesinato.

Esto es lo que necesita saber:

Durante la conferencia de prensa, las autoridades revelaron que Alissa había vivido “la mayor parte de su vida en Estados Unidos”.

Según la página de Facebook de su hermano mayor, su familia era originaria de Ar Raqqah, Siria. La publicación más reciente de Alissa en Facebook se publicó el 18 de septiembre de 2020. Compartió una publicación del Centro Musulmán que decía: “El Profeta dijo: ‘Si un musulmán planta un árbol o siembra semillas y luego un pájaro, o una persona o un animal come de él, se considera un regalo de caridad”.

Las autoridades no dieron detalles adicionales sobre sus antecedentes, aunque su página de Facebook, que desde entonces ha sido eliminada, dijo que se mudó a Estados Unidos en 2002 desde Siria a la edad de 3 años.

Su página de Facebook decía: “Nacido en Siria en 1999. Llegué a los Estados Unidos en 2002. Me gusta la lucha libre y los documentales informativos”. Una vez publicó una historia en Facebook criticando el enfoque de Trump sobre la inmigración.

En Facebook, escribió cosas como: “La mitad de mí quiere estudiar mucho y tener una buena carrera y la otra mitad sólo quiere ir de fiesta y no me importa”. En 2016, escribió: “Realmente no me gusta hablar de política o de cualquier tema serio, pero por favor vote por mi amigo el Monstruo de las Galletas. Su compañero de partido es Shrek y el secretario de Estado será su burro. Si lo votas, te doy una galleta!”.

En otra publicación, escribió: “El aborto es repugnante”. También escribió: “El genocidio en Siria, el genocidio de Ruanda, el holocausto y la esclavitud, todas las cosas terribles que nunca deberían haber sucedido tienen algo en común: demasiado control gubernamental”.

Su página dice que estudió informática en Denver.

En 2018, escribió sobre Trump: “Heredó una economía en crecimiento y la tasa de desempleo era baja, la economía estaba en una espiral ascendente. Ganó gracias al racismo”.

Un testigo le dijo al Denver Post que Alissa permaneció en silencio mientras abría fuego dentro de la tienda.

Aquí puede ver al jefe de policía de Boulder leyendo todos los nombres de las víctimas:

