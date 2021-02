Richard Carranza: 11 familiares del Canciller de escuelas de NY muertos de COVID

El COVID-19 ha acabado con la vida de por lo menos 523,000 personas en Estados Unidos, de las cuales 29,173 se han registrado en la ciudad de Nueva York. Y en un hecho que cayó por sorpresa a muchos neoyorquinos, y que ha generado sentimientos de solidaridad y pesar, este viernes el Canciller de las escuelas de la Gran Manzana, Richard Carranza, confesó que el coronavirus le ha pasado una cuenta muy grande en su vida: 11 familiares y amigos cercanos han muerto por el virus.

I’m proud to have worked shoulder to shoulder with Richard Carranza as he fought to make the largest school system in America stronger and fairer than ever before. It was a labor of love for him. He may be leaving us but we will be benefiting from the work he did for a long time. pic.twitter.com/uWRmMyeQ5M — Mayor Bill de Blasio (@NYCMayor) February 26, 2021

La noticia fue revelada por el propio funcionario, apodado “el canciller mariachi”, debido a su gusto por las rancheras y su buena interpretación de temas musicales mexicanos, quien en medio de su tristeza, renunció a su cargo este 26 de febrero.

Richard Carranza estuvo en la conferencia de prensa sobre el coronavirus que el alcalde Bill de Blasio hace todos los días, y allí anunció las dos noticias: su partida y el luto que está viviendo.

El Canciller escolar, quien maneja el sistema de escuelas más grande de todo Estados Unidos, que incluye 1,700 instituciones y más de 1 millón de estudiantes, abrió su corazón y dijo que la razón por la que prefiere retirarse en este momento, 3 años después de haber asumido el rol, es porque no se encuentra bien a nivel emocional.

“Soy un neoyorquino que ha perdido 11 familiares y amigos cercanos de la infancia a causa de esta pandemia, y un neoyorquino que, francamente, necesita tomarse un tiempo para llorar. Siento que puedo tomarme ese tiempo ahora por el lugar en el que nos encontramos y el trabajo que hemos hecho juntos”, comentó Richard Carranza, bastante afligido, según reportaron medios como Daily News.

Carranza, quien a su paso por el Departamento de Educación de Nueva York (DOE) se convirtió en uno de los principales luchadores contra la segregación escolar que viven los centros educativos públicos de la ciudad, confesó que necesita llorar y aferrarse a Dios.

RICHARD CARRANZA PLAN PARA LA REAPERTURA DE ESCUELAS EN NY – Cierre de EdiciónEn Nueva York, un día después de que el presidente Donald Trump, exigiera la reapertura física de las escuelas y amenazara con retener los fondos escolares si los gobiernos locales no imponen sus demandas, Richard Carranza, canciller de escuelas, junto al alcalde Bill de Blasio presentaron el plan más detallado para la reapertura de las… 2020-07-13T22:11:08Z

”Voy a tomarme un tiempo para llorar, para reconectarme con mi familia, y no sé qué voy a hacer a continuación, pero soy un hombre de Dios y soy un hombre de fe y sé que el Señor iluminará un camino y yo soy fiel en recorrer ese camino”, dijo el funcionario.

El Daily News agregó que el antiguo maestro, quien proviene de una familia mexicana de Arizona, estará en su cargo hasta el próximo 15 de marzo, cuando entre a sustituirlo la actual superintendente de escuelas de El Bronx, Meisha Porter.

No matter the day, the time, or the place, or the news…once an educator, always an educator! True passion for our profession + love for our students = a priceless, inspiring connection. This is what it's all about. Thank you, Ms. Ilene, for inviting me to your class today. pic.twitter.com/Kso3rRP403 — Chancellor Richard A. Carranza (@DOEChancellor) February 26, 2021

Meisha Porter, quien según mencionó el alcalde De Blasio, lleva 20 años trabajando en el sistema escolar de Nueva York, está haciendo historia, al convertirse en la primera mujer negra en asumir el cargo de canciller de las escuelas de esa ciudad, en momentos en que miles de familias de estudiantes siguen padeciendo los embates del COVID-19.

New York City Schools Chancellor Richard Carranza ResignsMayor Bill de Blasio touted Carranza’s leadership both before and during the pandemic. CBS2's John Dias reports. 2021-02-26T17:16:43Z

Aunque medios como New York Times afirmaron que Richard Carranza y De Blasio estarían sosteniendo diferencias y roces por temas como los cambios en los procesos de admisiones escolares y el examen a niños de 4 años para escuelas de superdotados, el canciller lo negó e insistió que se va para poder calmar su dolor personal, causado por el coronavirus, que atacó sin piedad a su familia.

