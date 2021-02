Joven de 25 años muere aplastado por un elevador en Nueva York

Un joven de 25 años de la ciudad de Nueva York, murió aplastado por un elevador el jueves pasado, según lo dieron a conocer las autoridades. El hecho ocurrió hacia las 9:30 a.m.

La víctima, quien era mecánico, perdió la vida mientras estaba intentando reparar el ascensor en un edificio residencial localizado en el condado de El Bronx.

El joven quedó atrapado bajo el ascensor, que se vino abajo, mientras adelantaba las labores de arreglo, según lo informó el medio PIX11.

Mechanic Dies After Becoming Trapped Under Elevator In Bronx BuildingThe cause of a deadly elevator accident in the Bronx is under investigation. 2021-02-18T22:26:10Z

El NYPD detalló, a través de un comunicado, que agentes de policía y rescatistas acudieron al edificio, localizado en el 133 East Clark Place, en el barrio Mt. Eden, tras recibir una llamada de emergencia al 911.

Al arribar al sitio de la escena, el trabajador estaba sin responder e inconsciente, y lo llevaron al hospital donde fue declarado muerto.

Según el periódico neoyorquino NY Daily News, el NYPD reportó asimismo que otro trabajador que estaba en el sitio ayudando a reparar en elevador, sufrió heridas. Sobre ese trabajador no se mencionó exactamente la gravedad o seriedad de las lesiones que lo afectaron.

⚠️Our inspectors are on scene at 133 East Clarke Place, the Bronx investigating today's fatal elevator incident. — NYC Buildings (@NYC_Buildings) February 18, 2021

El reporte de la policía de Nueva York no reveló los nombres ni del trabajador fallecido ni del otro mecánico herido, por respeto a sus familiares, para informarles lo sucedido.

“El jueves 18 de febrero de 2021 a las 09.35 horas, la policía respondió a una llamada al 911 de un ascensor de rescate dentro de 133 E. Clarke Place, en los confines de la estación de policía número 44. A su llegada, los agentes encontraron a un hombre de 25 años inconsciente y que no respondía, (estaba) en el ascensor del edificio”, mencionó el NYPD. Los socorristas del EMS también respondieron a la escena y trasladaron al hombre a El Bronx Care Health System, donde fue declarado muerto”.

La policía dijo además que el médico forense “determinará la forma y la causa de la muerte”, a través de un reporte oficial.

El NYPD no suministró detalles adicionales del caso y aseguró que la investigación sigue en curso.

⚠️(2/2)Update: One of the mechanics has passed away from their injuries related to this incident, and a second mechanic was injured. — NYC Buildings (@NYC_Buildings) February 18, 2021

Tras la tragedia, el Departamento de Edificios (DOB) de Nueva York lamentó el accidente, a través de su cuenta de Twitter oficial, y aseguró que los mecánicos estaban realizando labores permitidas al momento en que se vino la tragedia.

“Nuestra investigación preliminar indica que los mecánicos de ascensores estaban realizando trabajos de modernización permitidos en el ascensor, que estaba fuera de servicio en el momento del incidente, cuando cayó”, dijeron los funcionarios, agregando que no hubo residentes heridos.

Hace dos meses, un hecho similar se registró en un supermercado en el vecindario de Hell’s Kitchen, en Manhattan, que dejó como saldo una trabajadora del lugar muerta. La víctima en aquel accidente fue descrita como una mujer de origen mexicano.

