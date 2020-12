Hispana muere golpeada por un elevador en su trabajo en Nueva York: ¿Qué pasó?

En un hecho que ha causado mucha conmoción en la ciudad de Nueva York, una madre latina perdió la vida, en medio de un trágico accidente que involucró un elevador.

La mujer de 39 años, identificada como María Sánchez, fue golpeada por un montacarga en el supermercado “The Food Emporium”, cerca de Times Square, en el condado de Manhattan y según informaciones suministradas por el periódico El Diario de NY, habría sido instalado de manera ilegal.

La mexicana era madre de cuatro hijos, según agregó la citada publicación. La hija mayor tiene 21 años, seguida por varón de 11 años y dos niñas de 5 y 16 años.

Daughter of NYC grocery worker killed by elevator 'in disbelief' https://t.co/xsrl6Fq4aH pic.twitter.com/tXaa4AEJRl

— New York Post Metro (@nypmetro) December 16, 2020