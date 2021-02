Latinos y negros de Nueva York rezagados en vacuna del COVID-19 sobre los blancos

Desde que empezó la pandemia del COVID-19 en la ciudad de Nueva York, las autoridades de salud y los líderes de la Gran Manzana han admitido que el impacto del coronavirus se ha sentido con más fuerza y de manera desproporcionada en comunidades latinas y negras.

Y a pesar de que habían afirmado que cuando iniciara el programa de vacunación contra el COVID-19, que se estrenó en los cinco condados de la ciudad el pasado mes de diciembre, darían especial prioridad a las comunidades hispana y afroamericana y a los barrios más pobres y vulnerables, las cifras demuestran una cosa muy distinta.

Han sido precisamente los latinos y los negros, los grupos neoyorquinos con menor acceso a la vacuna del coronavirus, como lo revelaron medios como El Diario NY y NY1.

Supply.

Supply.

Supply. We NEED more COVID-19 vaccine doses.

We NEED pharmaceutical companies to step-up.

We’re once again about to run out of first doses. — Mayor Bill de Blasio (@NYCMayor) February 17, 2021

Así lo denunció el alcalde Bill de Blasio en su conferencia diaria sobre el avance del COVID, tras presentar un sitio de internet, disponible al público, que revela que los índices de vacunación en barrios como Corona, East Elmhurst y el sur de El Bronx, de mayoría latina y negra, están atrás en los números de vacunación. El mandatario insisitió en su petición al gobierno federal y estatal de más suministros de vacunas para pdoer hacerle frente a la situación.

Los datos de la Ciudad, como lo reveló El Diario NY, señalan que East Elmhurst, que vivió la peor crisis de mortalidad en todo Estados Unidos en la primavera, tiene solo el 4% de vacunación de adultos, Corona, en Queens, el 3% y Flushing, el 6%.

We’re at City Hall with the latest on #COVID19 and more. https://t.co/ry9x8Phote — Mayor Bill de Blasio (@NYCMayor) February 17, 2021

Por el contrario, los vecindarios de el Upper East Side y el Upper West Side, en Manhattan con mayoría de residentes blancos y de altos recursos, tiene cifras de vacunación del 11 y 12%.

AQUÍ PUEDE VER LOS NIVELES DE VACUNACIÓN EN NYC POR VECINDARIO

Torian Easterling, comisionado adjunto del Departamento de Salud se sumó a la queja del alcalde y confirmó que la vacunación también ha tenido desproporción entre las razas.

“Tal como hemos visto, hay una proporción mucho menor de vacunas que van a los neoyorquinos afroamericanos. Vemos que estas disparidades geográficas también se reflejan”, dijo el miembro del equipo de De Blasio, asegurando que esperan que pronto se logre balancear las cifras. “Los datos del código postal proporcionan no solo un mapa de los lugares donde se vacuna a los neoyorquinos, sino también es una hoja de ruta para nuestra respuesta al COVID”.

Datos de la Gobernación suministrados por la oficina de Andrew Cuomo, a través de un comunicado de prensa, tambien mostraron que los latinos y los negros están al final de las cifras de vacunación en la ciudad de Nueva York.

De 1 millón 300 mil dosis de vacunas que s ehan aplicado en la Gran Manzana, los blancos representan el 58%, segudio de los asiáticos, con 19.9%, mientras que los latinos vacunados representan un 16% y los negros el 14.4%, es decir tres veces menos que los blancos.

Vaccination Update: 92% of first doses allocated to NYS health care distribution sites have been administered as of 11am today. -2,192,675 first doses received

-2,024,225 first doses administered Details: https://t.co/S1OmTSRTWp pic.twitter.com/xa7MOdZke9 — Andrew Cuomo (@NYGovCuomo) February 16, 2021

Cuomo insistió en que están trabajando para que se acabe esa desproporción en el acceso a la vacuna.

“Sabemos que la vacuna es el arma que gana la guerra de COVID y estamos haciendo todo lo posible para recibir inyecciones en los brazos lo más rápido posible mientras continuamos priorizando el acceso y la equidad para las comunidades desatendidas”, dijo Cuomo.

