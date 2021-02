¿Se acabaron vacunas del COVID-19 en Nueva York?: ¿Cuándo habrá nuevas citas?

Desde que empezó el plan de vacunación contra el COVID-19 en Estados Unidos, una de las grandes quejas de ciudades y estados en las que viven muchas personas es la falta de suministros.

Y aunque la ciudad de Nueva York ha sido una de las más golpeadas por el coronavirus, con un saldo de 22,994 muertes confirmadas y 5,007 muertes probables, según datos suministrados por la Ciudad, la Gran Manzana se ha quedado corta en el suministro de vacunas.

Así lo confirmó el propio alcalde Bill de Blasio, quien a pesar de estar tratando de adelantar de la mejor manera el plan de vacunación, reveló que las dosis han sido insuficientes para atender la demanda que hay en los cinco condados, de acuerdo con un reporte de abc7.

Today's #COVID19 indicators: • 286 new hospitalizations

• 3,139 new cases

• 8.14% positivity rate (7-day avg.) We have the capacity to administer 500,000 COVID-19 vaccinations a week. We just need the supply. — Mayor Bill de Blasio (@NYCMayor) February 11, 2021

De hecho neoyorquinos de las categorías que ya están habilitadas para aplicarse la vacuna denunciaron que ni en el sitio web creado para agendar citas, ni en la línea telefónica, ni en los sitios de inmunización hay citas disponibles.

“Tenemos capacidad para administrar 500.000 vacunas COVID-19 a la semana. Solo necesitamos el suministro”, dijo el Alcalde este jueves en su cuenta de Twitter pidiendo al gobierno federal y al estatal que asigne suficientes vacunas a la ciudad de Nueva York, pues la cifra de dosis que se está poniendo está muy por debajo de esa cifra. En dos meses casi que lleva el programa de vacunación, se han administrado alrededor de 1 millón 100 mil dosis nada más.

USA: Mets" Citi Field opens as mass vaccination centre in NYCSubscribe to our channel! rupt.ly/subscribe Locals complained about delays in the online vaccination system while waiting outside Citi Field stadium, which has been converted into a mass vaccination centre in New York City, on Wednesday. On Monday, mayor of the city Bill de Blasio, announced that the New York Mets' Citi Field would provide vaccinations… 2021-02-10T20:48:21Z

La falta de vacunas es tan grande en la ciudad de Nueva York, que incluso la Administración De Blasio recibió duras críticas, tras la apertura del estadio de los Mets, el Citi Field, en Queens, como un “mega centro” de vacunación el miércoles, con solo 250 dosis y cero citas disponibles.

Tal fue la situación y la molestia de muchos residentes de Queens por la ausencia de citas disponibles y vacunas, que el propio De Blasio tuvo que admitir que la situación con las vacunas es crítica, como lo informó El Diario NY.

New York Opens Mass Vaccination Site Opens at Citi FieldThe New York Mets' home, Citi Field, joined Yankee Stadium on Wednesday in offering COVID-19 vaccinations to eligible New Yorkers, but a lack of supply means that only a few hundred people a day will initially get shots there. The Citi Field vaccination hub will be reserved for taxi drivers, food service workers and vaccine-eligible… 2021-02-10T20:49:54Z

En la página nyc.gov/vaccinefinder y a través de la línea 8-7-7-VAX-4-NYC (877-829-4692) para citas, este jueves en la noche no había nada disponible.

La senadora estatal Jessica Ramos tambien reconoció al citado medio la falta de suministros de vacunas del COVID, y pidió al gobierno federal que le eche la mano a Nueva York.

“En Queens hay mucha necesidad de vacunas, pero no tenemos vacunas para darles, porque solo hay 250 al día por ahora, pero esperamos que el presidene Biden limpie todos los errores del presidente anterior y podamos tener más, pronto”, dijo Ramos. “Lastimosamente no podemos ofrecer citas en este momento para vacunas que no existen, y ha sido algo bastante frustrante para nuestros vecinos”.

Se espera que la próxima semana se abran citas en el CitiField y se amplíen en otros puntos de vacunación, pero por ahora el consejo de las autoridades de salud y el propio alcalde es estar chequeando constantemente la página nyc.gov/vaccinefinder o llamando al 8-7-7-VAX-4-NYC (877-829-4692) para ver si se crean nuevas citas.

