Estadio de los Yankees vacuna contra el COVID-19: ¿Cuándo? ¿Quién se puede vacunar?

Este viernes 5 de febrero marcará un día histórico en la ciudad de Nueva York, según las propias palabras del alcalde Bill de Blasio, quien anunció la apertura del Estadio de los Yankees como un centro de vacunación contra el COVID-19.

El mandatario mencionó en su conferencia de prensa diaria del jueves que el Estadio de los Yankees se convertirá en un mega centro de vacunación, que espera atender a unas 15,000 personas cada semana, y advirtió que solamente podrán ponerse allí la vacuna los habitantes de El Bronx.

La razón es porque ese condado, con el 56% de habitantes hispanos, ha sido uno de los más impactados por el coronavirus y actualmente tiene el mayor índice de contagios en toda la ciudad.

“Específicamente, como compromiso con la equidad, ese sitio será solo para residentes de El Bronx. Realmente quiero enfatizar esto, es algo en lo que la Ciudad y el Estado están muy de acuerdo. Tenemos que hacer acciones que realmente apoyen la equidad”, dijo el alcalde De Blasio.

El convertir el Estadio de los Yankees en un mega puesto de vacunación, es un plan promovido por el Estado de Nueva York, la Ciudad, el equipo de los Yankees, la asociación SOMOS Community Care y la Guardia Nacional de Nueva York, según informó el periódico NY Post.

Y sobre la pregunta que muchos se hacen hoy acerca de quiénes podrán vacunarse en el Estadio de los Yankees, y cuándo, la respuesta fue dada por la Gobernación del Estado.

Podrán solicitar sus citas los interesados directamente en el sitio Somosvaccinations.com o llamando al 1-833-766-6769, en turnos que serán dados entre las 8:00 de la mañana y las 8:00 de la noche.

Además de ser un puesto de vacunas solo para quienes demuestren que viven en El Bronx, por ahora y siguiendo las regulaciones de los CDC, y las autoridades neoyorquinas podrán inmunizarse las personas de las categorías 1A y 1B, que presentamos a continuación:

¿Quiénes podrán vacunarse en el Estadio de los Yankees?

Según las directrices de la Gobernación del Estado de Nueva York, estos son algunos de los grupos que califican.

-Trabajadores del hospital de alto riesgo (trabajadores de la sala de emergencias, personal de la UCI y personal del Departamento de Neumología)

-Residentes y personal de hogares de ancianos y otras instalaciones de atención colectiva

-Empleados de centros de salud calificados a nivel federal

-Trabajadores de EMS

-Médicos forenses, examinadores médicos y ciertos trabajadores funerarios

-Personal y residentes de las instalaciones de OPWDD, OMH y OASAS

-Proveedores de atención urgente

-Personas que administran vacunas COVID-19, incluido el personal del departamento de salud local

-Todos los trabajadores de atención de la salud de alto riesgo para pacientes ambulatorios de cualquier edad que brinden atención directa en persona al paciente

-Todo el personal que está en contacto directo con los pacientes (es decir, el personal de admisión)

-Todos los trabajadores de salud pública de alto riesgo de primera línea que tienen contacto directo con pacientes, incluidos los que realizan pruebas de COVID-19, manipulan muestras de COVID-19 y vacunas COVID-19

-Médicos que trabajan en consultorios médicos privados y su personal

-Médicos que trabajan en prácticas médicas afiliadas a hospitales y su personal

-Médicos que trabajan en clínicas de salud pública y su personal.

-Enfermeras registradas

-Prácticas médicas especializadas de todo tipo

-Dentistas y ortodoncistas y su personal

-Psiquiatras y psicólogos y su personal

-Fisioterapeutas y su personal

-Optometristas y su personal

-Farmacéuticos y auxiliares de farmacia

-Trabajadores de atención domiciliaria

-Trabajadores de hospicio

-Personal de hogares de ancianos / centros de enfermería especializada que no recibieron la vacuna COVID a través del Programa Pharmacy Partnership for Long-Term Care

-Personas mayores de 65 años

-Personal de primeros auxilios y apoyo para agencias de primeros auxilios

-Docentes y trabajadores de la educación

-Trabajadores de seguridad pública

-Trabajadores del transporte público

-Trabajadores de supermercados

-Personal de instalaciones estatales de detención y rehabilitación de menores

-Instructores universitarios en persona

-Estudiantes de maestros, administradores escolares, personal paraprofesional y personal de apoyo, incluidos los conductores de autobuses

-Contratistas que trabajan en una escuela o distrito escolar P-12

-Proveedores de cuidado infantil grupales autorizados, registrados, aprobados o legalmente exentos

-Empleados o personal de apoyo de un entorno de cuidado infantil con licencia o registrado

-Empleados de aerolíneas y aeropuertos

-Empleados de ferrocarriles de pasajeros

-Empleados de metro y transporte público (es decir, MTA, LIRR, Metro North, NYC Transit, Upstate transit)

-Empleados de ferry

-Empleados de la Autoridad Portuaria

-Empleados de autobuses públicos

Personas que viven en un refugio para personas sin hogar donde el alojamiento para dormir, bañarse o comer debe compartirse con personas y familias que no forman parte del mismo hogar

-Individuo que trabajan en refugios para personas sin hogar