Richard H. Medley: ¿cómo murió el esposo de Dorinda Medley?

El renombrado consultor financiero Richard H. Medley, el difunto esposo de la estrella de Real Housewives of New York, Dorinda Medley, murió cuando tenía 60 años en 2011, según informó el Washington Post. Dorinda confirmó la muerte de su segundo esposo al medio, pero no incluyó la causa de su muerte. Bustle y People informaron que sufría de insuficiencia hepática.

Heavy se puso en contacto con el representante de Dorina para abordar el tema, pero no recibió respuesta de inmediato.

¿Cuál era el trabajo de Richard Medley?

Richard fue el director ejecutivo de RHM Global, una empresa que él fundó y en la que se especializaba en inteligencia política y económica. Estuvo en la Fuerza Aérea durante tres años a principios de los años 70 y luego asistió a la Universidad Estatal de Ohio, donde obtuvo su licenciatura en ciencias políticas, según escribió el Washington Post. En 1979, se graduó de la Universidad de Yale con un doctorado en ciencias políticas.

Dorinda todavía extraña a Richard

En un video de Instagram del 13 de mayo de 2020, Dorinda planchaba sábanas en Blue Stone Manor, su casa en Berkshires, con una plancha rotativa. Era un regalo que Richard le había dado. “¿Puedes creer que esta cosa tiene casi 20 años, fue un regalo de Richard, para que pudiera mantener las sábanas planchadas?”, dice ella en el clip.

Dorinda, que todavía extraña a Richard, se peleó con Sonja Morgan después de que su coprotagonista hablara sobre su divorcio de John Adams Morgan en un episodio de abril de de 2020 en RHONY.

“Tu esposo te dejó y mi esposo murió”, dijo Dorinda. “Así que no te atrevas a comparar tu maldito matrimonio con el hecho de que enterré a mi marido porque estabas jodiendo en el sur de Francia”.