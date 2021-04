Richard Jewell, el héroe que evitó un atentando en Atlanta 96: ¿cómo murió?

Richard Jewell nunca buscó los titulares. Era solo un guardia de seguridad que intentaba hacer su trabajo cuando se vio acusado como presunto autor de un ataque terrorista en los Juegos Olímpicos de Atlanta de 1996 que afortunadamente no se consumó. Jewell era inocente. El autor fue Eric Rudolph, quien luego fue capturado después de una persecución.

66 – Richard Jewell Eastwood narra ,de manera fantástica, la historia de cómo el FBI casi arruina por completo la vida de un chaval con tal de dar carpetazo a un caso, a la vez que te hace reflexionar cómo se permitió que ese chaval llegara donde llega. 📺 Air France 👍🏻 pic.twitter.com/tjoBhiu0HU — Guille.Hartdegen (@GuilleHartdegen) March 30, 2021

En primer lugar, Clint Eastwood contó la historia de Jewell en una película sobre la investigación defectuosa del FBI sobre Jewell. Ahora se vuelve a contar en Netflix, en la serie Manhunt: Deadly Games. La serie se publicó por primera vez en CBS. Sin embargo, está recibiendo muchos espectadores nuevos debido a la transmisión de Netflix, y eso hace que la gente se pregunte qué le sucedió a Jewell y dónde está ahora.

Desafortunadamente, la historia no tiene un final feliz en la vida real. Jewell ya no está vivo. Murió joven y de manera bastante trágica, aunque su muerte fue por causas naturales. Cuando murió, fue aclamado como un héroe. El titular del New York Times en su obituario le dio el nombre de”El héroe del ataque de Atlanta”.

Esto es lo que necesita saber:

Jewell murió en 2007, cuando solo tenía 44 años

Como mucha gente sabe, fue el papel de Jewell como guardia de seguridad lo que llevó al FBI a sospechar que él podría ser el atacante. Realmente había desempeñado el papel de héroe, sacando a la gente de peligro antes de que explotaran las bombas de tubo de Rudolph.

Probablemente salvó muchas vidas. Más tarde llegó a un acuerdo con algunas organizaciones de noticias en una demanda por difamación debido al frenesí mediático que surgió sobre la posibilidad de que él pudiera ser el atacante.

“No soy el atacante”, dijo Jewell a los periodistas después de ser absuelto en el caso, según la CNN. “Soy un hombre que ha vivido 88 días con miedo de ser arrestado por un atentado que no cometí”.

¿Cuál fue la causa de la muerte de Jewell?

El forense dijo que Jewell murió por causas naturales y que “había luchado contra serios problemas médicos” desde que le diagnosticaron diabetes en febrero. Vox informa que Jewell murió “por complicaciones relacionadas con la diabetes”.

Murió en su casa de Woodbury, Georgia, y dejó a una esposa, Dana, quien descubrió su cuerpo en el piso de su habitación. Trabajó como oficial de policía y ayudante del sheriff después de ser exonerado.

El forense le dijo a The Times que Jewell sufría de insuficiencia renal. También le habían amputado los dedos de los pies, y el forense dijo que “había comenzado a ir cuesta abajo desde entonces”.

El forense dijo que no hubo nadie implicado en la muerte de Jewell

Jewell no murió en circunstancias sospechosas.

“No hay sospecha alguna de ningún tipo. Había estado en casa enfermo desde finales de febrero con problemas renales ”, dijo el forense del condado de Meriwether, Johnny Worley, a The Associated Press.

Según ESPN, una autopsia reveló que Jewell “esencialmente tuvo un ataque cardíaco”. También tenía problemas renales. No hubo evidencia de que el alcohol o las drogas desempeñaran algún papel en su muerte.